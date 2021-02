Netflix en Formule 1 maken releasedatum van derde seizoen Drive to Survive bekend

Het derde seizoen van de succesreeks Drive to Survive zal vanaf 19 maart te zien zijn op Netflix. Het nieuwe seizoen bestaat uit tien afleveringen en toont een blik achter de schermen tijdens het corona-seizoen van 2020.

Op 19 maart, enkele dagen na de wintertest in Bahrein, releaset Netflix het derde seizoen van Drive to Survive. In tien afleveringen neemt het bekende streamingplatform de kijker mee achter de schermen van de Formule 1. Alle belangrijke gebeurtenissen van het seizoen 2020 zullen aan bod komen in de serie.

“Vanaf 19 maart krijgen fans een ongeëvenaard kijkje achter de schermen van het Formule 1-seizoen 2020”, meldt de Formule 1 in een statement. “Van de dramatische gebeurtenissen in Australië waar de race door het coronavirus niet door kon gaan tot de zinderende herstart van het jaar in Oostenrijk. Met de intense gevechten, hevige rivaliteit, onverwachte podiums en de fantastische zevende wereldtitel van Lewis Hamilton is dit seizoen een van de meest spectaculaire tot nu toe”, zo omschrijft de F1 het derde seizoen van Drive to Survive.

Dankzij foto’s op de social media-kanalen van producent Box to Box Films weten we dat onder meer de crash van Romain Grosjean en de uitgestelde Australische GP uitgebreid aan bod zullen komen. Op Youtube en andere sociale kanalen maakt de Formule 1 de kijkers met een teaser alvast warm voor het nieuwe seizoen. De volledige trailer komt in de komende weken online.

