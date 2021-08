Red Bulls technische topman Adrian Newey heeft zo zijn twijfels of de 2022-regels ertoe gaan leiden dat de beoogde doelen – een veld dat dichter bij elkaar zit, met meer strijd en inhaalacties – worden behaald. Tegelijkertijd is hij nog altijd ‘geen fan’ van alle restricties die de creativiteit van engineers en ontwerpers inperken.

Newey vertelde eerder al in gesprek met FORMULE 1 Magazine dat hij niet bepaald warmloopt voor de 2022-regels. In interview met Auto, Motor und Sport geeft hij nu te verstaan dat hij er nog altijd niet mega-enthousiast over is. “Aanvankelijk vond ik de regels vooral frustrerend. Naarmate je je er dan meer in verdiept, wordt het wel interessanter. Al vind ik het nog altijd niet goed dat de auto in een soort ‘boxen’ is opgedeeld waar binnen je moet werken.”

Dit zogenaamde ‘boxen’-systeem is niet nieuw, met de Formule 1 die de auto’s zo al langer in stukken opdeelt en de gebieden afbakent waarbinnen je moet blijven met je ontwerp. Voor 2022 is dit echter radicaal aangescherpt. Designers hebben zo een stuk minder speelruimte voor hun vondsten. “Ik ben juist een voorstander van de omgekeerde aanpak”, benadrukt Newey, “meer vrijheid geven, maar de ontwikkeling aan banden leggen.”

Volgens Newey is die laatste aanpak ook te prefereren boven de budget cap die dit jaar, vooruitlopend op 2022, al is ingevoerd. “Zolang de budget cap goed kan worden gecontroleerd en gehandhaafd, heb ik er geen problemen mee. Ik zie echter nog wel wat grijze gebieden”, waarschuwt hij. Beter, zegt Newey, zou de Formule 1 het gebruik van windtunnels en CFD dus verder beperkt hebben om zo de ontwikkelingskosten en dus ook de uitgaven te limiteren.

Nieuw tijdperk

Hoe het ook zij, de regelrevolutie voor 2022 is volgens Newey ‘de grootste verandering’ sinds de ground effect-auto’s in de jaren tachtig in de ban zijn gedaan. “Deze regels hebben enorm veel impact. Elk aspect van de auto’s wordt erdoor beïnvloed, behalve de aandrijflijn. Dat betekent nog niet dat alles wat we de afgelopen jaren hebben geleerd er niet meer toe doet, maar het is wel een compleet nieuw tijdperk.”

Dat nieuwe tijdperk moet wat de Formule 1 betreft dus gekarakteriseerd worden door meer spanning en spektakel. Het veld moet dichter bij elkaar zitten, er moet meer actie op de baan te zien zijn en kleinere teams moeten kans hebben om te winnen. Een nobel streven, maar Newey betwijfelt of de nieuwe regels daarvoor gaan zorgen. “Het veld ís de afgelopen jaren dichter bij elkaar gekomen, maar de kans is groot dat we volgend jaar juist grotere gaten zien.”

De reden dat hij dat denkt, legt Newey uit, is dat sommige teams de regels nu eenmaal beter zullen interpreteren dan anderen. Hoewel hij ervoor pleit de 2022-regels ‘de tijd te geven’, blijft hij zo zijn twijfels houden. “Er is geen regelverandering die zo goed is uitgedacht als deze. Tegelijkertijd ben ik er niet zeker van dat de doelen die zijn gesteld, behaald zullen worden.”

