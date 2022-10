Net als bij de rest van Red Bull kwam het voor topontwerper Adrian Newey als een verrassing dat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel veiligstelde in Japan. Newey is trots op de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen, die dit jaar ‘geweldig werk’ heeft geleverd.

Tot zelfs Verstappens verbazing werd hij in Japan voor de tweede keer op rij wereldkampioen. De Red Bull-coureur won de door regen ingekorte race en door een tijdstraf van Charles Leclerc kon het feest – na wat verwarring over de puntentelling – losbarsten bij het team.

“De grootste verrassing is dat we hebben gewonnen”, lacht Adrian Newey bij F1TV. “We zaten nog te discussiëren of we hem binnen moesten halen om voor de snelste raceronde te gaan om dat puntje te pakken waarvan we dachten dat we die nodig hadden.”

“We zijn net naar het podium gegaan om het te vieren en Charles (Leclerc, red.) kwam heel aardig naar me toe om ons te feliciteren, dat was aardig maar ik begreep het eigenlijk niet”, vervolgt Newey over de verwarring na de race. “Toen zagen we ineens op het podium dat hij kampioen was. Onze berekeningen waren dus een beetje fout.”

Toen dat bekend werd, was het uiteraard tijd voor de nodige complimenten aan de tweevoudig wereldkampioen. “Hij heeft geweldig werk geleverd”, looft Newey Verstappen. “De eerste paar races was het stuivertje wisselen tussen ons en Ferrari. Zij waren op sommige banen sneller, wij weer op andere banen.”

Dat kampioenschap heeft Verstappen naar zich toegetrokken, maar Newey benadrukt ook dat dat mogelijk was door het harde werk van het Red Bull-personeel in de fabrieken. “We hebben geweldig werk geleverd met de ontwikkeling van deze auto. We hebben nu het punt bereikt dat we hopelijk op alle circuits competitief kunnen zijn.”