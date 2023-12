Vanuit het Limburgse Swalmen werkt inmiddels een team van 35 specialisten aan het wereldwijd vermarkten van het merk Max Verstappen. Sinds dit jaar wordt de omvangrijke operatie geleid door Nico de Jong in zijn rol als CEO van Verstappen.com. Zijn missie is om het bedrijf toekomstbestendig te maken, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Het contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing loopt nog tot en met 2028. Wat hij daarna gaat doen, staat nog in de sterren geschreven. De Jong: “Wat deze onderneming uniek maakt is dat het om één persoon draait, die vroeg of laat zal stoppen met racen. We hebben nu Verstappen.com Racing, maar er is meer. Je kunt op verschillende manieren naar de toekomst kijken. Het is in ieder geval niet onze ambitie om hier de deuren te sluiten op het moment dat Max stopt met racen.”

Nico de Jong vervolgt: “Belangrijk is dat we een zinnige invulling kunnen geven aan het concept dat we hebben. Als er straks een eigen GT3-raceteam staat van Verstappen.com Racing, dan is het logisch dat we daar op aanhaken. Maar als Max zegt, ik wil in de mode verder, dan is dat ook een optie. Of hij gaat verder met sim-racing of kartcentra. Of met een F1-warenhuis, ook dat kan. Want wij weten wel hoe we het spel moeten spelen qua inkoop, verkoop en marketing. Dat kunnen we voor één coureur doen, maar dat zouden we ook voor meerdere coureurs kunnen doen. Kortom, dat hele spel ligt open, maar het is helder dat we daar nu al over nadenken.”

Van de merkwaarden naar een modemerk?

Vanuit de werkwaarden van Max – snelheid, Formule 1, lifestyle – zou hij eenvoudig een prachtig modemerk kunnen bedenken, besluit Nico de Jong. Maar of dat logisch is? Hij verwacht het niet. “Bij mannen als Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda of Pierre Gasly klinkt mij dat logischer in de oren dan bij Max. Omdat Max puur in het racen zit, daar leeft hij voor. Het meest logische is, zoals ik het nu inschat, dat Verstappen.com Racing straks een vlucht neemt.”

Voorlopig blijft de focus nog vol liggen op de Formule 1. “En daarin is Max nog lang niet klaar met winnen.”

