Nico Hülkenberg is een van de veteranen op de grid in 2024. De Duitse coureur start dit jaar aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1, maar deze lange carrière staat niet garant voor een succesvol CV. Vooralsnog heeft hij altijd moeten vechten voor zijn plekje in de middenmoot. In zijn tweede jaar als fulltime Haas-coureur verwacht niemand – inclusief Hülkenberg – dat daar verandering in gaat komen.

Nico Hülkenberg geeft in gesprek met Sky Germany toe dat Haas niet het team is waarbij hij zich nog eenmaal kan bewijzen. “Ik weet dat ik niet bij een topteam zit of in een topauto rijdt”, verzuchtte hij. “Mijn taak is om er gewoon het beste van te maken. Ik wil Haas vooruit helpen en er het best mogelijke uithalen.” Het Amerikaanse Haas rijdt de laatste paar jaar steevast achteraan. In 2023 eindige het weer onderaan in het kampioenschap met slechts twaalf WK-punten.

Een toekomst bij Haas

Toch biedt zijn job bij Haas ook andere mogelijkheden. Nico Hülkenberg, die deze zomer zijn zevenendertigste verjaardag viert, kan niet eeuwig in de Formule 1 blijven rijden. Hij denkt daarom ook aan zijn toekomst binnen de sport: “Als ik mijn best blijf doen, beveel ik mezelf ook aan voor andere taken en kan ik mijn toekomst veiligstellen.”

Hülkenberg moet het dit jaar zonder Günther Steiner doen. De excentrieke teambaas werd in januari ontslagen. “Ik kreeg tijdens de kerst een telefoontje van Gene (Haas, red.), ik zag het absoluut niet aankomen”, aldus Hülkenberg. “Ik had een goede relatie met Steiner, dus ik vind het jammer dat hij weg is. Ik betreur de beslissing maar we moeten nu vooruit kijken.” Haas is op dit moment volop aan het testen met de nieuwe VF-24.

In al die jaren Formule 1 heeft Nico Hülkenberg in ieder geval één record op zijn naam staan. De vraag is of hij daar heel erg trots op is. De Duitser heeft de meeste GP-starts (206) zonder ooit op een podium te hebben gestaan. Driemaal viste Hulk nét naast het net en eindigde hij op de vierde plaats.