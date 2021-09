Voor oud-wereldkampioen Nico Rosberg is dit weekend een weerzien met het circuit waar hij naar eigen zeggen mogelijk de zwaarste crash van zijn carrière beleefde. De Duitser is dit weekend in Zandvoort aanwezig als uithangbord van hoofdsponsor Heineken maar ook om de Grand Prix van Nederland te verslaan en te analyseren. “Ik geniet van mijn tweede leven.”

Bij het aftrapevenement vanochtend werd de winnaarsbokaal getoond, gemaakt van gerecycled glas en kratjes. Samen met David Coulthard, Jackie Stewart en Robert Doornbos keek Rosberg vooruit naar komend weekend. “Ik ben trots op het groene initiatief van Heineken. Bij andere GP’s komt misschien 1 procent op de fiets. Hier 79! Dat is echt geweldig.”

Lees ook: LIVEBLOG: Geen DRS in Luyendyk-bocht, Jacky Stewart toont trofee voor GP-winnaar

Rosberg na zijn crash in de Tarzanbocht in 2004. BSR Agency

Bovenal kijkt Rosberg uiteraard uit naar een nieuw hoofdstuk in het boek Lewis vs. Max. “Dit jaar heb ik elke zondag zin om weer te kijken, helemaal met deze strijd tussen Max en Lewis. Het is een unieke situatie. Lewis is één van de beste ooit en je kan zeggen dat Max dat inmiddels ook is, sowieso top 10. Hij is van een ongelooflijk hoog niveau, deze strijd is fenomenaal om te zien.”

Nico Rosberg beleefde in 2004 in de Tarzanbocht zijn mogelijk zwaarste crash van zijn carrière. “Dat was in de Formule 3, ik remde maar de auto deed niks en toen ging ik volgas in de muur. Ik trok op het laatste moment aan mijn stuur om een zijdelingse impact te forceren, ik was buiten westen tot de dokter kwam.”

Lees ook: Max Verstappen: ‘Geen vergelijkbare bocht als de nieuwe Hugenholtzbocht’

De gesprekken met Max Verstappen en Jarno Zaffelli zijn te lezen in de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine. Daarin alles over de Dutch Grand Prix, de Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!