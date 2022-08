De Internationale autosportfederatie FIA heeft vandaag zoals verwacht zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe motorreglement. Dat betekent dat er in de Formule 1 vanaf 2026 met honderd procent duurzame brandstof wordt gereden, de motoren zullen ook een stuk goedkoper zijn dan de huidige krachtbronnen. Het reglement moet de fabrikanten zoals Porsche en Audi over de streep trekken om ook de stap naar de koningsklasse te maken.

Mercedes, Ferrari, Red Bull (Honda) en Renault zijn momenteel de enige motorleveranciers in de F1. De huidige hybride motorenformule zijn zo gecompliceerd en zo duur dat het voor potentiele fabrikanten nooit echt interessant is geweest om toe te treden, de opgelopen achterstand is enorm dus is het geldverspillerij. Met de nieuwe motorformule wil de FIA deze drempel wegnemen.

De motorformule steunt op vier pilaren, zo schrijft de FIA. Het spektakel moet blijven, dat wil zeggen hoge toeren, meer dan 1000 pk en niet te grote verschillen tussen motoren. Het moet duurzaam zijn: de helft van het vermogen moet uit elektriciteit worden opgewekt en er wordt gebruik gemaakt van volledig duurzame brandstof. Financieel moet de formule een stuk aantrekkelijker zijn voor fabrikanten, ook met het oog op de budget cap. Daarnaast zou het voor nieuwe merken ook ‘makkelijker’ moeten zijn om toe te treden.

Zo is de aanstaande samenwerking van Porsche met Red Bull al maanden het slechtst bewaarde geheim in de paddock. De officiële aankondiging liet alleen op zich wachten omdat het bedrijf het hamerstuk van de FIA wilde afwachten. Bij dergelijke deals moeten beide partijen om goedkeuring vragen, ook in 20 landen buiten de EU.

In Marokko schrijft de wet voor dat deze aanvraag na goedkeuring ook gepubliceerd dient te worden, zo vond het Duitse Motorsport-Total.com vorige maand uit. Daaruit bleek ook dat Porsche een belang van 50 procent neemt in Red Bull Racing en dat de twee partijen dus op gelijke voet verder zullen gaan. Audi zou zich naar verluid voor 75 procent willen inkopen bij Sauber, het huidige Alfa Romeo.

