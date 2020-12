Nieuw weekendformat voor F2: Onder meer reverse grid-regels gewijzigd

De Formule 2 heeft het nieuwe weekendformat voor 2021 aangekondigd. Eerder raakte bekend dat de laatste opstapklasse naar de Formule 1 vanaf volgend jaar per weekend drie races in plaats van twee zal rijden, nu is ook de exacte invulling van een F2-weekend onthuld. Onder meer de reverse grid-regels worden gewijzigd.

Vorige maand kondigde de FIA enkele ingrijpende veranderingen voor het Formule 2- en Formule 3-kampioenschap aan. Hoewel beide klassen in het voorprogramma van de F1 blijven, zullen de F2 en F3 om kosten te besparen voortaan niet meer in dezelfde weekends racen. Daarnaast zullen er zowel in de F2 als F3 vanaf 2021 niet twee maar drie races per raceweekend verreden worden.

Vandaag maakte de Formule 2 bekend hoe zo’n weekend er dan precies zal uitzien vanaf volgend jaar. De vrijdagsessies blijven dezelfde: één vrije training van 45 minuten en een kwalificatie van 30 minuten. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de feature race.

Zaterdag en zondag zal er voor de F2-coureurs wel anders uitzien vanaf 2021. De feature race, de hoofdrace van het weekend, verhuist naar zondag. De duur en regels ervan blijven echter onveranderd. De race wordt verreden over een uur of 170km, afhankelijk van welk van de twee eerst volmaakt wordt. Zoals ook nu het geval is, zal er een verplichte pitstop zijn, tenzij de coureurs gebruikmaken van natweerbanden.

De sprint race (45 minuten of 120km), die in het huidige format op zondagochtend plaatsvindt, wordt verplaatst naar zaterdag. Bovendien zullen er die dag niet één maar twee sprint races plaatsvinden. De startopstelling voor de eerste sprint race wordt bepaald door uitslag van de kwalificatie op vrijdag, zij het dat de top 10 volgens het reserve grid-principe zal starten. De coureur die op P10 kwalificeert, start op pole en omgekeerd. De grid voor de tweede sprint race ten slotte wordt bepaald door de top 10 van sprint race 1 om te draaien (momenteel wordt de top 8 omgedraaid).

Puntenverdeling

De puntenverdeling veranderd niet, al zijn er door de extra sprint race natuurlijk wel 17 punten extra te verdienen per weekend. Het maximum aantal punten dat een coureur kan scoren stijgt van 48 naar 65. Polepositie tijdens de kwalificatie op vrijdag is 4 punten waard, de snelste ronde in elke race levert 2 punten op (voor de snelste ronde wordt enkel naar de tijden van de coureurs in de top 10 gekeken). Tijdens de sprint race verdient de top 8 (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1) punten, tijdens de feature race op zondag de top 10 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1).

