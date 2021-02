Nieuwe burgemeester Rio zet streep door plan voor F1-circuit, zoekt andere locatie

De nieuwe burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ziet af van het oorspronkelijke plan om een nieuw Formule 1-circuit in de wijk Deodoro neer te leggen. Wel zou Paes nog openstaan voor de constructie van een circuit ergens anders in de stad.

Dat bericht het Braziliaanse Globo Esporte. Paes nam in januari het stokje als burgemeester over van Marcello Crivella en stak ook vrijwel direct een stokje voor het omstreden plan voor het Grand Prix-circuit in Deodoro. Hier zou niet alleen veel bos voor moeten worden gekapt – wat voor veel weerstand zorgde – er bestonden ook verdachtmakingen van fraude rondom het project.

Volgens Globo Esporte zou Paes er desondanks wel een voorstander van zijn de Formule 1 van São Paulo naar ‘zijn’ Rio de Janeiro te halen. Zijn voorkeur zou echter uitgaan naar een circuit op een andere locatie, bijvoorbeeld in de dunbevolkte wijk Guaratiba in het westen van de stad.

Lees ook: Vaarwel Interlagos? F1 lijkt GP van Brazilië definitief naar Rio de Janeiro te verhuizen

De Formule 1 zelf heeft eind 2020, via toenmalig CEO Chase Carey, in een brief aan de gouverneur van de staat Rio de Janeiro laten weten de Grand Prix graag te verhuizen. Aanvankelijk had dat al in 2021 moeten gebeuren, maar dit jaar staat het geliefde Interlagos in São Paulo ‘gewoon’ weer op de kalender.

Sterker nog, ondanks de uitgesproken intentie om de race naar Rio te verplaatsen, tekende de Formule 1 in december van vorig jaar een deal om tot en met 2025 op Interlagos te racen. Een mogelijke Grand Prix in Rio de Janeiro lijkt in die zin dus een kwestie van de lange adem, tenzij deze in toevoeging op Interlagos op de kalender wordt gezet.

Lees ook: GP van Brazilië tot en met 2025 op Interlagos dankzij nieuwe deal