Het F1 Academy-team van Alpine heeft zich versterkt met de Nederlandse Nina Gademan. De 21-jarige coureur uit Wijster staat vanaf 2025 op de grid. Gademan is, na Maya Weug en Emely de Heus, de derde Nederlandse deelneemster in de raceklasse voor vrouwen. Ze volgt de Britse Abbi Pulling op, die dit seizoen kampioen werd.

Na haar tijd in de karts en de toerwagenklassen kwam Nina Gademan dit jaar voor het eerst uit in het Britse Formule 4-kampioenschap. Daarnaast maakte ze al haar debuut in de F1 Academy; eind augustus mocht ze als Wild Card deelnemen aan de races op het circuit van Zandvoort. In beide wedstrijden eindigde ze in de punten, met een indrukwekkende vierde plaats in race 1 en een tiende plaats in race 2.

“Ik ben ongelooflijk trots dat ik het Formule 1-team van Alpine mag vertegenwoordigen in het F1 Academy-seizoen van 2025″, reageerde Gademan via een officieel persbericht. “Dit is een moment waarvan ik ooit dacht dat het nooit zou komen – het is dus echt een droom die uitkomt. De steun van een team met zo’n ongelooflijke geschiedenis betekent alles voor me. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen van Alpine en kan niet wachten om in 2025 een onvergetelijk nieuw hoofdstuk te starten.”

Formula Winter series

Ook teambaas Oliver Oakes is verheugd over de samenwerking tussen Alpine en Nina Gademan. “Het was geweldig om te zien hoe ze aan het begin van 2024 overstapte naar de eenzitters en punten pakte tijdens haar F1 Academy-debuut op Zandvoort”, liet hij weten. “We zijn benieuwd wat ze volgend jaar kan doen. Nina zal een fantastische aanvulling zijn op onze line-up van jonge coureurs, en we kijken ernaar uit om in 2025 met haar samen te werken.”

Voorafgaand aan haar seizoensstart in de F1 Academy neemt Nina met Hitech GP deel aan de Formula Winter Series. Deze raceklasse loopt van 30 januari tot 9 maart. Ze doet Portimão, Valencia en Aragón aan, voordat ze het seizoen afsluit in Barcelona.

