Nissany blijft Williams-testijder, mag instappen tijdens wintertest

Roy Nissany zal ook in 2021 in de boeken staan als testrijder bij het team van Williams. De Israëlische coureur zal net als in 2020 tijdens drie vrije trainingen in actie komen voor het team. Daarnaast kan hij zelfs op één testdag tijdens de wintertest rekenen.

Nissany, die vorig jaar ook in de Formule 2 racete en als negentiende in dat kampioenschap finishte, laat weten ‘vereerd’ te zijn dat Williams heeft besloten de samenwerking een vervolg te geven. “We hebben sinds we samenwerken op veel vlakken veel progressie geboekt”, meent hij.

“Los van de drie geweldige vrije trainingen, zijn we ook achter de schermen erg productief geweest”, meldt Nissany, die denkt een betere coureur te zijn geworden door zijn rol als testrijder, waarin hij zowel op circuit als op de fabriek nauw bij het team betrokken is geweest.

Namens Williams geeft teambaas Simon Roberts te verstaan dat Nissany’s bijdrage op het circuit en in de simulator waardevol is geweest voor het team. “We geven in 2021 dan ook graag een vervolg aan het goede werk waar we vorig jaar mee zijn begonnen.”

Het aanblijven van Nissany kan uiteraard niet los worden gezien van de financiële steun die hij meebrengt: de carrière van de coureur wordt ondersteund door de Israëlisch-Canadese miljardair Sylvan Adams.

