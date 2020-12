Norris baalt van ‘eerste grote fout van het jaar’ in kwalificatie: ‘Was rommelig’

Lando Norris was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir niet blij met zichzelf, nadat zijn ‘grootste fout van het jaar’ in een kwalificatie resulteerde in een vijftiende startplaats voor de race. De Brit zegt dat het voor een deel zijn schuld was, maar dat ook het team het wat beter had kunnen aanpakken qua timing: “Het was een rommelige run.”

“Dit was een weekend waarin ik geen fouten moest maken, en vandaag maakte ik er één”, vertelt Norris, die Q3 ruim miste. “We gingen op het verkeerde moment naar buiten. Om dat te compenseren moest ik een langzame outlap rijden en dat ging uiteindelijk te langzaam waardoor de banden niet meer optimaal werkten. Het was een rommelige run. Dat ligt gedeeltelijk aan mezelf, maar ook voor een deel aan het team.”

Lees ook: Leclerc ‘keek af’ bij Gasly voor ronde die P4 opleverde: ‘Dus bedankt, Pierre’

“De fout in de tweede ronde was volledig mijn schuld”, vervolgt hij. “Ik deed het gewoon niet goed genoeg. Dat frustreerde me een beetje en ik ben een beetje boos op mezelf. Het is de eerste grote fout van het jaar in de kwalificatie, daar ben ik nog steeds niet blij mee maar dat gebeurt soms. Ik zal morgen beter doen”, aldus Norris.

Lees ook: Verstappen tevreden met P3: ‘Het was een goede kwalificatie’

De race op de buitenbaan van het Bahrain International Circuit zal voor iedereen een verrassing worden en Norris hoopt dat er dan ook de nodige gekkigheid. “Ik hoop het. Het zijn veel ronden, maar het is nog steeds niet de makkelijkste baan om in te halen. Misschien lijkt dat niet zo van buitenaf, omdat de verschillen zo klein zijn. Je hebt tienden en seconden nodig om in te halen, geen honderdsten. Het zal niet makkelijk worden, maar er liggen genoeg kansen”, besluit hij.