Lando Norris staat aan de start van het raceweekend in Melbourne als de favoriet voor de overwinning. Zelf vindt de Brit het echter ‘kortzichtig’ van de concurrentie dat zijn team nu al als grootste kanshebber voor de wereldtitel wordt bestempeld. Norris blikt verder ook nog even terug op wat hij van Max Verstappen heeft geleerd tijdens zijn eerste echte titelstrijd.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn voor het 2025-seizoen, lijken veel prominenten in de paddock het over één ding wel eens te zijn: McLaren is de favoriet. De renstal maakte in Bahrein vooral met de racesimulatie van Norris op de tweede testdag veel indruk. De McLaren-coureur vindt het echter ‘kortzichtig’ dat zijn team op basis van die ene long run nu al als de grootste kanshebber voor de titel wordt bestempeld.

“Het was een goede racesimulatie, maar ik werkte hem wel af in de perfecte omstandigheden”, legt Norris in Melbourne uit. “Oscar Piastri reed de volgende dag een racesimulatie die een stuk langzamer was. Dat kwam niet doordat hij slechter reed, maar gewoon omdat de omstandigheden toen langzamer waren.” Volgens Norris proberen andere teams met het aanwijzen van McLaren als de favoriet zelf de ‘underdog’ te spelen. De McLaren-coureur denkt zelf dat de vier topteams – McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull – dicht bij elkaar zitten.

Leren van Verstappen

Mocht Norris inderdaad gelijk hebben over de verhoudingen tussen de topteams, dan is een tweede titelgevecht tegen Max Verstappen niet ondenkbaar. Vorig seizoen bleek de opgedane voorsprong van de Nederlander in de eerste vijf races genoeg te zijn voor Verstappens vierde wereldtitel. Norris zegt zelf achteraf nog niet klaar te zijn geweest voor de titelstrijd.

“Dat komt gewoon omdat racen tegen Max een unieke situatie is. Je kunt dat op geen enkele andere manier ervaren totdat je echt op dat punt komt”, vervolgt de McLaren-coureur. “Als het een gevecht tegen andere coureurs was geweest, weet ik niet of het hetzelfde zou zijn geweest. Het zou waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn geweest.”

Norris legt ook meteen uit waarom racen tegen de viervoudig wereldkampioen zo lastig is. “Max zal altijd degene zijn die het meest bereid is om de grenzen op te zoeken en te verleggen, zoals hij vorig jaar ook deed. Dus dat aspect heb ik ook meteen van Max geleerd.”

