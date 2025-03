Het Formule 1-circus trapt het seizoen dit jaar af in Melbourne. Het is voor Australië de eerste keer sinds 2019 dat het land weer de openingsrace mag organiseren. Daarbij is het natuurlijk extra leuk voor de Australische fans dat het team van thuisheld Oscar Piastri als favoriet aan de start staat. McLaren kijkt daarom niet geheel verrassend enorm uit naar het Grand Prix-weekend.

Lando Norris kwam na de testdagen in Bahrein als dé favoriet voor de wereldtitel uit de bus rollen, zeker na een indrukwekkende racesimulatie op de tweede testdag. Zelf bagatelliseert de coureur nog zijn kansen, en geeft hij de middenveldteams hoop door ze als een potentiële bedreiging voor de topteams te bestempelen. Max Verstappen ziet de McLaren-coureurs echter wel al als de grootste kanshebbers voor het hele verdere seizoen.

LEES OOK: Verstappen doet sombere voorspelling: ‘McLaren eenzaam aan de top’

Hoewel er dus nog wat onenigheid is over de verhoudingen tussen de teams dit jaar, kijkt Norris in ieder geval alvast erg uit naar de openingsrace in Melbourne. “Het is voor mij een speciaal circuit, want het is waar ik mijn debuut voor McLaren maakte in 2019″, vertelt Norris in de voorbeschouwing. Twaalf maanden geleden finishte de McLaren-coureur nog als derde, achter de twee Ferrari-mannen. Carlos Sainz won twee weken na zijn acute blindedarmontsteking de Grand Prix op het Australische continent.

“Het circuit is altijd al een goede baan voor ons geweest in het verleden, en hopelijk kunnen we dit jaar het momentum van 2024 met ons meenemen”, vervolgt Norris. “Ik denk dat we een spannend seizoen met veel dicht op elkaar racen tegemoet gaan, wat erg leuk zal zijn voor de fans.”

LEES OOK: De seizoensspecial van FORMULE 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m nu online!

Trotse Australiër

Oscar Piastri trapt het nieuwe seizoen af met zijn thuisrace, iets waar de jonge coureur kippenvel van krijgt. “De steun die ik krijg in Melbourne is fenomenaal en het voelt nog steeds onwerkelijk om zoveel fans mijn naam te horen roepen”, vertelt de in Melbourne geboren coureur. “Ik ben een trotse Australiër en ik kan niet wachten om in mijn thuisland te racen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.