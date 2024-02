De mannen van McLaren hopen in 2024 een vliegende start te maken. Vorig jaar moest het team uit Woking veel goedmaken na de slechtste seizoenstart in jaren. De eerste vrije trainingen in Bahrein zeggen natuurlijk niet alles, maar het is wel opvallend dat Lando Norris in VT2 de hekkensluiter werd, terwijl McLaren-collega Oscar Piastri een keurige P5 noteerde. Hoe staat het team er dit jaar voor?

LEES OOK: Zak Brown eist meer transparantie over onderzoek Horner

In VT1 verging het de boys van McLaren goed. Ze kozen als enige topteam voor de zachte compound wat hen meteen een tweede en een derde plek in de tijdschema’s opleverde. Beide deden onder voor een verrassende Daniel Ricciardo, die wel raad wist met de rode banden onder zijn VCARB 01. Tijdens de middagsessie was er nog een enkel setje over voor Oscar Piastri en Lando Norris. Laatstgenoemde maakte een dure fout waardoor zijn kans op een vliegende ronde aan hem voorbij ging.

“Best wel slordig van mijn kant”, gaf de 24-jarige coureur toe voor de camera’s van Formula1.com. “We hebben wel vooruitgang geboekt, we begrijpen de auto weer een stukje beter. Hopelijk kan ik morgen meer laten zien.” Over de concurrentie kan hij kort zijn. “Red Bull rijdt nog steeds voorop, wat Ferrari en Mercedes doen is nog maar de vraag.”

Niet zo snel als we dachten

McLaren-coureur Oscar Piastri – die VT2 afsloot met een keurige P5 – is iets positiever dan Norris. Volgens hem valt er nog genoeg te speculeren over de rangschikking. “Red Bull is niet zo snel als we dachten, we zullen morgen zien of dat ook echt klopt. Het is moeilijk te zeggen maar we rijden ergens in de punten”, concludeerde hij.

De vijfde plek van Oscar Piastri is een knappe prestatie op het winderige circuit van Bahrein, zeker in vergelijking met Norris. De acht beste rijders lagen bijna een halve seconde van elkaar en reden ook nog eens voor zes verschillende teams! Morgen zal Lando Norris ongetwijfeld ook weer meedingen voor een plekje in de top en weten we definitief hoe de teams er in 2024 voor staan.

Klik hier voor de volledige uitslag van VT1 en VT2.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!