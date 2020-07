Norris blij voor Russell: ‘Vorig jaar had ik medelijden met hem’

Lando Norris is blij dat land- en generatiegenoot George Russell eindelijk zijn kunnen kan tonen in een sterk verbeterde Williams. Norris zegt vorig jaar, tijdens een dramatisch seizoen voor Williams, medelijden te hebben gehad met Russell. “Ik ben erg blij voor hem, dat hij op zijn minst de kans krijgt om met een aantal mensen te racen.”

George Russell slaagde erin zich tijdens de GP’s van Steiermark en Hongarije te plaatsen voor Q2, iets wat de Brit het volledige seizoen 2019 niet lukte. Hoewel de races voorlopig minder goed verlopen, bewijzen de kwalificaties de vooruitgang van Williams. Landgenoot Lando Norris is blij voor zijn vriend. “Ik ben erg blij voor hem, dat hij op zijn minst de kans krijgt om met een aantal mensen te racen”, zegt de McLaren-coureur aan Motorsport.com.

“Vorig jaar had ik medelijden met hem, omdat hij een sympathieke jongen is en ik goed met hem overweg kan”, gaat Norris verder. “Hij is een erg goede coureur. Gezien waar Williams vorig seizoen stond, was het teleurstellend om hem in die positie te zien.”

Russell vergelijken met zijn nieuwe teamgenoot Latifi is voorlopig moeilijk, stelt Norris. “Hij neemt het op tegen een coureur die nog maar aan zijn derde race in de F1 zit”, legt Norris uit. “Het is moeilijk om echt te vergelijken en te weten hoe goed hij het doet. Hij neemt het niet op tegen iemand die al vier of vijf jaar in de Formule 1 zit. Daarom denk ik dat het voorlopig moeilijk te zeggen is hoe goed hij zijn werk doet. Maar tegelijkertijd is het goed om te zien dat Williams terug is, strijdend om posities. “

