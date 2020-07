Norris: ‘Moeten monteurs zoveel mogelijk helpen’

McLaren-coureur Lando Norris zegt dat de teams er alles aan moeten doen om de monteurs te helpen, zeker met het strakke schema dit seizoen. De Brit benadrukt dat het schema voor de coureurs wel meevalt, maar voor de monteurs is het soms afzien en dus moet het team deze zo fit mogelijk houden.

Norris werd na afloop van de Hongaarse Grand Prix in de garage gespot waar hij meehielp met het afbouwen van de auto. De jonge Brit benadrukt dat het strakke schema van dit seizoen weinig invloed heeft op de coureurs en dat de monteurs, die lange dagen draaien, zoveel mogelijk ondersteund moeten worden om te voorkomen dat ze een burn-out krijgen.

“Voor de coureurs is het niet zo slecht”, zegt Norris tegen Motorsport.com over het drukke schema. “In sommige opzichten doen wij het minste werk als we het hebben over aanwezig zijn op het circuit en daadwerkelijk in de auto rijden. Zeker als je dit vergelijkt met de tijd die de monteurs besteden aan het werken aan de auto, of vergeleken met de engineers op het circuit”, aldus Norris.

Norris maakt zich dan ook weinig zorgen over zijn situatie. “Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik fit genoeg ben om een race te doen en me achteraf niet meteen stuk te voelen of dat ik denk dat het nog een lange tijd zal duren om te herstellen. Ik maak me dus weinig zorgen over mezelf”, aldus de Brit.

Norris maakt zich vooral zorgen om de monteurs, die dag in dag uit en week na week lange dagen draaien. “Het is zwaarder voor de engineers en monteurs. Die jongens en meisjes brengen de meeste tijd door op het circuit en onderweg. Het gaat erom dat we voor ze zorgen en ze in een goede conditie houden, met name de monteurs die de pitstops doen. Zij hebben een grote invloed op onze prestaties. Met een goede pitstop kunnen we posities winnen. Het gaat erom dat we iedereen zo fit mogelijk houden. Ik voel me prima, ik probeer hen zo fit mogelijk te houden”, zo sluit Norris af.

