Paddockposts: Verstappen en Ricciardo ‘planepoolen’, Norris wordt monteur

Met de Grote Prijs van Hongarije heeft de Formule 1 haar eerste triple header van het jaar afgesloten. Op de Hungaroring was er met Red Bulls race tegen de klok, de prestatie van Racing Point en de gok van Haas voldoende om te bespreken, ook op sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Max Verstappen arriveert in stijl op de Hungaroring.

In de Formule 3 lijkt het even alsof Liam Lawson ‘back to the future’ wil.

Racing Point maakt indruk tijdens de kwalificatie. De roze renstal gokt zelfs op de medium band tijdens Q2. Het is even spannend, maar de roze Mercedessen stoten op de band met gele rand door naar Q3. De regen doet het strategisch voordeel op zondag teniet.

Op zondagmiddag valt er aardig wat regen uit de lucht. Het doet erg denken aan de zaterdag van de Grote Prijs van Steiermark. Vergis je niet, dit is geen tweet van vorige week, George Russell lijkt gewoon echt geen fan van regen.

Haas gokt tijdens de formatieronde op droogweerbanden. Een alles of niets-tactiek, maar het levert het team wel haar eerste punt van het seizoen op.

Racing Point, dat zelf stilaan vertrouwd raakt met een plek vooraan het veld, kijkt even raar op wanneer Haas plots plaatsen 3 en 4 bezet.

Red Bull geeft je… podiums, zo blijkt na het huzarenstukje van Verstappens monteurs gisteren.

Max Verstappen geeft “een oude vriend” een lift naar huis.

Teamspeler Lando Norris helpt zijn monteurs bij de afbraak na de Hongaarse GP. “Ze konden wel een extra paar handen gebruiken.”

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – 3 long weeks for my team. Thought they could use a couple more hands. 🧡 pic.twitter.com/4LIizGuDh8

— Lando Norris (@LandoNorris) July 19, 2020