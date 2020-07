Russell na drie ‘zeer slechte’ races: ‘Aerodynamica Williams is te gevoelig’

George Russell denkt dat de ‘gevoelige’ aerodynamica van de Williams ervoor zorgt dat het team in de races minder goed presteert dan in de kwalificaties. Volgens de Brit maakt de aerodynamica van de auto het niet makkelijk om andere auto’s te volgen.

Williams heeft een stap vooruit gezet wat betreft de snelheid in de kwalificatie, wat het team aantoonde in Hongarije door voor het eerst sinds Italië 2018 met beide auto’s door te gaan naar Q2, maar in de races verliest het team veel snelheid. Williams is het enige team dat dit seizoen nog nul punten heeft gescoord en in Hongarije werd Russell op één ronde gezet, Latifi op maar liefst vijf ronden. Volgens Russell zorgt de aerodynamica voor de slechte prestaties in de race.

“Het is een beetje vreemd op dit moment”, zegt Russell. “We hebben nu drie races gehad, twee hele sterke kwalificaties en één goede kwalificatie, maar drie zeer slechte races. Onze auto is gevoelig wanneer we achter iemand rijden en is dan heel moeilijk te besturen. Op zaterdag zit je natuurlijk niet echt achter iemand. Dit is het enige wat we hiervan kunnen begrijpen”, aldus de Brit.

‘Krachtige’ upgrade

“Het voelt dan alsof ik veel downforce verlies en de auto wordt dan onvoorspelbaar”, beschrijft Russell de situatie als hij achter een andere auto rijdt. “De auto is erg sterk en voelt erg goed in de kwalificatie. Maar in de race is dat niet het geval en daardoor verlies ik vertrouwen. In de vrije lucht is hebben we een goed tempo, dus alles wijst ernaar dat wanneer we achter anderen rijden, de gevoeligheid van de aerodynamica te groot is”, aldus Russell.

Voor de Britse Grand Prix heeft Williams een ‘krachtige upgrade’ gepland. “We hebben een upgrade die afwisselend op de ene en de andere auto stond de afgelopen races, omdat we maar één set hadden”, vertelt Dave Robson, Williams’ head of vehicle performance. “George heeft die afgelopen weekend gebruikt en ik denk dat dat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld”, gaat Robson verder. “Die upgrade is hier behoorlijk krachtig,” doelt de Brit op Russells prestatie tijdens de kwalificatie op de Hungaroring, “waarschijnlijk had Nicholas het daardoor hier altijd een beetje moeilijker dan George.”