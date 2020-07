Russell en Latifi krijgen beiden ‘krachtige’ upgrade voor Britse GP

Williams-coureurs Nicholas Latifi en George Russell zullen in Silverstone aantreden met een geüpgradede FW43. Beide coureurs testten de nieuwe onderdelen afgelopen weken en de resultaten zijn veelbelovend. “We hebben een upgrade die afwisselend op de ene auto en de andere stond de afgelopen races.”

George Russell kwalificeerde zich op de Hungaroring op de twaalfde plaats. De Brit deed dat met een set upgrades aan zijn auto, upgrades die teamgenoot Nicholas Latifi niet ter beschikking kreeg. Dat vertelt Dave Robson, Williams’ head of vehicle performance. “De auto’s waren een beetje anders. Omdat de media en de fotografen hier niet zijn, heeft niet iedereen dat opgemerkt”, legt Robson uit aan Autosport.

“We hebben een upgrade die afwisselend op de ene en de andere auto stond de afgelopen races, omdat we maar één set hadden. George heeft die afgelopen weekend gebruikt en ik denk dat dat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld”, gaat Robson verder. “Die upgrade is hier behoorlijk krachtig,” doelt de Brit op Russells prestatie tijdens de kwalificatie op de Hungaroring, “waarschijnlijk daarom dat Nicholas het hier altijd een beetje moeilijker had dan George.”

Wat de upgrades precies zijn, vertelt Robson niet. Hoeveel tijd Williams ermee wint is ook onduidelijk. Toch heeft het team besloten de upgrades vanaf de Britse GP op beide auto’s te installeren. “Ze hebben afgewisseld. We hadden een natte kwalificatie in Oostenrijk, dus het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat ze, na er zowel met als zonder mee gereden te hebben, er van overtuigd zijn dat het een duidelijke verbetering is. Daarom worden beide auto’s ermee uitgerust voor de volgende race op Silverstone.”

