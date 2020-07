Brawn: ‘Ieder team kopieert, Racing Point is gewoon een stap verder gegaan’

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft weinig kwaads te zeggen over het kopieergedrag van Racing Point, dat voor ophef zorgt met haar ‘roze Mercedes’. “Er is geen technisch directeur die niet kopieert van anderen.”

Dat schrijft Brawn – die zelf technisch directeur is geweest voor Benetton en Ferrari en aan het roer heeft gestaan bij Honda, Brawn GP en Mercedes – in zijn column.

“Kopiëren is, in mijn optiek, standaard in de Formule 1. Ieder team heeft fotografen langs de baan liggen die duizenden foto’s naar de pits sturen om de auto’s van anderen te analyseren”, legt hij uit.

Volgens Brawn is dit dé manier om de beste ideeën van anderen te kopiëren. “Wij gaven onze fotografen altijd gewoon een boodschappenlijstje.”

Brawn haalt verder aan dat er ‘geen team is dat niet kopieert, en geen technisch directeur die niet eens iets gekopieerd heeft’. “Racing Point is gewoon een stap verder gegaan en is heel grondig geweest.”

Het protest dat Renault heeft ingediend tegen Racing Points RP20 (specifiek vanwege de brake ducts) noemt Brawn verder een ‘lastige zaak’ voor de experts van de FIA.

“Vorig jaar kon Racing Point de 2019-brake ducts van Mercedes kopen en gebruiken. Dit jaar moet je ze zelf ontwerpen, maar je kan Racing Point niet vragen te vergeten wat ze vorig jaar hebben geleerd…”

