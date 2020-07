Update: Geen onderdelen Racing Point in beslag genomen na nieuw protest Renault

Renault heeft net als na afloop van de Grand Prix van Steiermark een protest ingediend tegen Racing Point voor het kopiëren van Mercedes. De Franse renstal betwijfelt de legaliteit van de RP20 en dient opnieuw een protest in.

Update: De FIA heeft besloten om geen nieuwe onderdelen in beslag te nemen. Racing Point heeft aangegeven dat de onderdelen waar een onderzoek naar moet komen exact dezelfde zijn als tijdens de GP van Steiermark. De FIA oordeelt daarom dat er geen andere onderdelen in beslag hoeven te worden genomen.

Al sinds de testdagen in Barcelona in februari bestaan er twijfels over de ‘roze Mercedes’, zoals de RP20 van Racing Point gekscherend genoemd wordt, en de gelijkenissen met de W10 van Mercedes uit 2019. Renault heeft na afloop van de Grand Prix van Steiermark een officieel protest ingediend bij de FIA met vraagtekens over de legaliteit van de auto en doet dat nu dus ook na afloop van de Grand Prix van Hongarije. Het eerste protest werd al gegrond verklaard, wat betekent dat de FIA een onderzoek doet. Desondanks dient Renault dus nogmaals een protest in voor hetzelfde vergrijp.

Renault doet bij dit protest opnieuw beroep op de reglementen waarin staat dat bepaalde onderdelen door het team zelf gemaakt moeten zijn. Bijlage 6 van het sportief reglement benadrukt dat ‘een deelnemer, met betrekking tot de vermelde onderdelen die ze in hun Formule 1-auto’s gebruiken, alleen vermelde onderdelen mag gebruiken die door henzelf zijn ontworpen’. Net als bij het vorige protest wil Renault geen uitspraken doen totdat de FIA tot een oordeel is gekomen.

‘Geen indicatie dat Mercedes illegaal onderdelen leverde’

De wedstrijdleiding nam eerder al de brake ducts (zowel voor als achter) in beslag die in de Grand Prix van Steiermark door Racing Point zijn gebruikt. Dit zijn dus de onderdelen waarvan Renault blijkbaar betwist of Racing Point die zelf heeft gemaakt. Opvallend is dat het team van Mercedes de brake ducts van haar 2019-auto moest afstaan voor het onderzoek van de FIA. Dit onderzoek willen ze vóór de eerste race op het Britse Silverstone afgerond hebben.

De FIA gaf onlangs nog aan dat er geen aanwijzingen zijn dat Mercedes illegaal onderdelen heeft geleverd aan Racing Point. Volgens Nikolas Tombazis van de FIA zou het alleen een probleem worden voor Mercedes als zij onderdelen hebben geleverd die wél op de lijst stonden. “Als er een overdracht plaatsvond van intellectueel eigendom van een onderdeel op de lijst, dus als Mercedes bijvoorbeeld een voorvleugel heeft gegeven aan Racing Point, een onderdeel dat vorig jaar op de lijst stond, kun je nooit beweren dat dit in lijn is met de reglementen”, aldus Tombazis.

“In dat geval zou Mercedes zwaar medeplichtig zijn”, verduidelijkt Tombazis. “Maar voor alle duidelijkheid: wij hebben geen indicaties dat dat het geval zou zijn. Als de informatie überhaupt al gedeeld werd, was dat voor een onderdeel dat niet op de lijst stond. Ik denk niet dat Mercedes daarbij betrokken is”, aldus Tombazis.