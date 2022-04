De vijfde en zesde plek van Lando Norris en Daniel Ricciardo in Australië waren een opsteker voor McLaren, al waakt Norris desondanks voor te veel optimisme.

McLaren, zo waarschuwde hij direct na de race down under al, werd enigszins geflatteerd door het circuit van Melbourne. De problemen met de MCL36-bolide zijn volgens Norris namelijk zeker niet in één klap allemaal opgelost. “Hoewel Australië een positiever weekend was, hebben we nog veel werk te doen”, haalt hij aan.

Dat gezegd hebbende, verheugt Norris zich er wel op terug te gaan naar Imola. “Vorig jaar pakte ik daar immers mijn eerste podium van het seizoen”, memoreert hij, al haast hij zich te zeggen dat een ereplek nu te hoog gegrepen zal zijn: “We doen nog niet om de podiums mee, maar hopelijk blijven we wel vooruitgang maken en kunnen we alles uit dit weekend halen.”

De Aussie Ricciardo voelt zich nog steeds top na het goede resultaat voor de ogen van zijn thuispubliek: “Dus hopelijk kunnen we dit momentum vasthouden.” Het sprintweekend biedt daarbij kansen, denkt hij. Hoewel ook hij benadrukt dat McLaren er nog niet is, is hij het team dankbaar voor al het harde werk. “We moeten de auto gewoon blijven verbeteren en het maximale eruit halen.”

