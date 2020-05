Norris doet mee aan ‘virtuele 500’, wil ook echte Indycar-race doen

Lando Norris doet zaterdagavond mee aan de virtuele variant van de Indy 500, die voor de gelegenheid tot 175 mijl is ingekort, en heeft zijn zinnen voor in de toekomst alvast op een echte Indycar-race gezet.

Goed nieuws daarbij voor Formule 1-coureur Norris is dat zijn werkgever McLaren ook een Indycar-team heeft. De jonge Brit verdedigde McLarens kleuren vorige week ook al virtueel in het Indycar iRacing-kampioenschap en pakte gelijk de zege in de simrace op Austins Circuit of the Americas.

Dit weekend staat echter de virtuele variant van Indycars kroonjuweel op het programma: de Indy 500, al is deze in dit geval ingekort naar 175 mijl. Norris staat wederom aan de start voor McLaren en zal het opnemen tegen echte 500-winnaars als Alexander Rossi, Scott Dixon, Will Power en meer.

Ongeacht hoe het hem ook op de digitale Brickyard vergaat, zou Norris ook graag eens in de echte Indycars aan de start staan. “Ik zou graag eens een Indycar-race rijden, ongeacht of dat de Indy 500 of een andere wedstrijd is”, wordt hij geciteerd door AutoBild.

Norris heeft sowieso wel interesse in racen in andere klassen, zegt hij. “Voor ik in de Formule 1 reed, heb ik ook andere takken van autosport uitgeprobeerd. Zo heb ik ook al eens meegedaan aan de 24 Uur van Daytona.” Maar, benadrukt hij: “Voor nu ligt mijn focus op de Formule 1.”

De Indycar iRacing Indy 175 wordt vanaf zaterdagavond 20:30 uur Nederlandse tijd gehouden. Behalve Norris en 500-winnaars als Rossi, Dixon en Power staat ook de Nederlandse Indycar-coureur Rinus VeeKay aan de start.

Hou de social media van Indycar en je favoriete coureurs in de gaten voor hoe je de race kan volgen.