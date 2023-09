Winnen zat er niet in, zo realiseerden Lando Norris (tweede) en Lewis Hamilton (derde) zich zondag al snel in Singapore. Norris en Hamilton konden daarom prima leven met een podiumplaats. Ook omdat George Russell door een fout in de slotfase van de baan schoot. “Hij was de snelste man vandaag.”

“Carlos Sainz was zo aardig om me in de slotronden dichterbij te laten komen, zodat ik DRS kreeg en George van me af kon houden”, constateerde Norris. “Dat was ook goed voor Carlos zelf, met het oog op de snelheid van de Mercedes-coureurs. Het hielp zijn race en die van mij.”

Meer dan plek twee zat er voor Norris niet in, aan de overwinning in Singapore dacht hij nooit serieus. Sterker nog, het had weinig gescheeld of de coureur van McLaren had zélf de finish niet gehaald. “Ik raakte zelfs de muur in een van de laatste ronden. Dus het ging nog bijna mis.”

Mis ging het even later volledig voor Russell, zo zag diens teamgenoot Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen profiteerde dankbaar en schoof op naar plek drie. “Dat is voor mij heel mooi, jammer voor George. Hij was onfortuinlijk, maar hij komt er wel weer bovenop.”

Fysiek was het een zware race, zoals van tevoren al ingeschat. “Ik denk dat ik een kilootje of twee ben afgevallen”, vermoedde Hamilton.

