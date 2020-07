Norris ‘geschokt’ door tempo in vrije training: ‘We hebben nog wat werk te doen’

Lando Norris is ‘geschokt’ door het matige tempo van McLaren in de eerste vrije training. Volgens de Brit bevindt het team zich in een andere situatie dan in Oostenrijk en heeft het nog wat huiswerk te doen.

Norris pakte zijn eerste Formule 1-podium in de Grand Prix van Oostenrijk en in de tweede race op de Red Bull Ring kwam de jonge Brit als vijfde over de streep. Die goede trend lijkt McLaren niet door te kunnen trekken tot Hongarije, waar het team de negende en elfde tijd noteerde in de eerste vrije training.

“Het was best lastig”, vertelt Norris tegen RaceFans. “We bevinden ons in een heel andere situatie dan in Oostenrijk wat betreft de balans en de dingen waar we last van hebben”, aldus de Brit, die verrast was door het mindere tempo van McLaren. “Het is een beetje een schok, zou ik zeggen. Dit was vorig jaar een goed circuit voor ons, maar het zag er na vanochtend niet zo goed uit”, geeft hij toe.

“Als het droog wordt hebben we nog wat werk te doen”, vervolgt Norris. “Als het nat wordt, is het moeilijk te zeggen omdat niemand een echte run heeft gereden. Het is balen. Het is fijn om weer in de auto te zitten, maar we hebben wat huiswerk te doen”, concludeert hij.