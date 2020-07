Sainz maakt zich geen zorgen over mindere prestaties Ferrari: ‘Moeten geduld hebben’

Carlos Sainz zegt zich geen zorgen te maken over de matige prestaties van Ferrari tot nu toe. De Spanjaard, die in 2021 naar Ferrari vertrekt, zegt dat het nog te vroeg is om te oordelen.

Na twee races staat McLaren tweede in het constructeurskampioenschap op 39 punten terwijl Ferrari op de vijfde plek met 19 punten een teleurstellende seizoensstart kent. Ondanks de matige prestaties van Ferrari tot nu toe maakt Sainz zich nog geen zorgen voor het seizoen 2021, wanneer hij voor de Scuderia zal rijden.

“Veel mensen vragen mij de vraag of ik me veel zorgen maak of dat ik spijt heb van mijn keuze”, zegt Sainz. “Ik heb niet het gevoel dat dit een vraag is om nu te beantwoorden. Ik denk dat het veel te vroeg is, we moeten allemaal wat meer geduld hebben”, aldus de Spanjaard.

Volgens Sainz is het mogelijk dat Ferrari volgend jaar weer beter presteert. “We hebben allemaal gezien hoe een auto van het ene jaar op het andere kan veranderen”, vertelt hij. “Hoeveel Racing Point van jaar tot jaar kan veranderen, hoeveel Ferrari kan veranderen van vorig jaar naar dit jaar. Wat zo goed is aan de Formule 1 is dat het nooit stopt. Ik maak me geen zorgen over wat er nu gebeurt want over een jaar kan het zomaar anders zijn. Daarom focus ik me nu op mijn tijd bij McLaren”, sluit Sainz af.

