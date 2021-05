Lando Norris zal het voor de start van de Grote Prijs van Monaco niet verwacht hebben, maar na 78 ronden mag de Brit als derde mee op het podium. Natuurlijk was er een beetje geluk mee gemoeid, maar dat maakt de vreugde niet minder groot. “Het is altijd een droom geweest om hier op het podium te staan.”

Lando Norris kwalificeerde zich in Monaco als vijfde, maar start de race door Leclercs problemen voor de start als vierde. De 21-jarige Brit rijdt foutloos en krijgt tijdens de pitstopfase door de problemen van Bottas de derde plek cadeau. Het betekent een tweede podium van het jaar voor Norris, zijn eerste ooit in de straten van Monte Carlo.

Lees ook: Verstappen wint GP van Monaco en neemt leiding in kampioenschap over van Hamilton

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, reageert de Brit meteen na de race met een brede glimlach. “Ik had niet verwacht hier te staan vandaag. Het is dankzij deze jongens”, vertelt Norris terwijl hij naar zijn monteurs wijst.

“Het is altijd een droom geweest om hier op het podium te staan, dus dit is extra speciaal”, gaat de McLaren-coureur verder. “Ik had het niet verwacht, en er is een beetje geluk mee gemoeid, maar ik heb ook goed gereden en de auto was goed gedurende het hele weekend. Bedankt aan alle jongens en meisjes van het team, deze is voor hen.”

Vervolgens komt ex-teamgenoot en maatje Carlos Sainz zijn interview verstoren, Norris kan er wel om lachen. “Dit is mijn gloriemoment”, roept hij naar Sainz, alvorens de Spanjaard en racewinnaar Max Verstappen te feliciteren. “Gefeliciteerd aan Carlos en Max ook natuurlijk. Het is speciaal hier op het podium te staan, dus dat zal ik koesteren. De trofee en de koffer waarin hij komt is ook prachtig”, is de Brit ook erg tevreden met de trofee, zijn derde in de Formule 1.

Lees ook: Bottas: ‘Hadden voor de winst moeten vechten’