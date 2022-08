Na de tegenvallende race voor McLaren op Spa-Francorchamps hoopt Lando Norris dat het team zich kan herpakken voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

Norris moest in België van de zeventiende plek komen na gridstraffen vanwege vervangen onderdelen en hoopte op een mooie inhaalrace, maar daar kwam weinig van terecht. De Brit kroop wel richting de top tien, maar na zijn laatste pitstop kwam hij in de DRS-trein terecht onder leiding van Alexander Albon. Norris moest daardoor genoegen nemen met de twaalfde plek.

“Het was een zware race, totaal niet makkelijk om in te halen”, blikt Norris terug op de Belgische Grand Prix. “Het waren verraderlijke omstandigheden. Er was weinig grip, dus het was zo goed als onmogelijk om een goede run uit een bocht te krijgen en je op een inhaalactie voor te bereiden.”

Het was een race waar McLaren ‘niet trots’ op kan zijn, stelt Norris. “We hebben ons best gedaan, daar moeten we blij mee zijn, maar de pace was gewoon nergens te vinden.”

Of het tegenvallende resultaat specifiek aan de aard van het circuit ligt, durft Norris niet te zeggen. “Ik weet het niet zeker, misschien een klein beetje. De gaten zagen er groter uit dan normaal. Red Bull is nu iets van twee seconden sneller dan de rest. Ferrari ligt ook nog ver voor op de rest.”

Norris vermoedt dat Spa-Francorchamps, waar de auto’s met een low downforce-afstelling rijden, de verschillen uitvergrootte. “Ik hoop dus dat het een beetje aan dit circuit ligt omdat Alpine zoveel sneller was. Zij zijn al het hele seizoen sneller geweest en dat was vandaag niet anders.”

Met de race in Zandvoort om de hoek hoopt Norris op beter voor McLaren. “We blijven werken om te zien of we wat kunnen vinden voor Zandvoort, maar dat circuit is high downforce dus ik hoop dat dat ons in ieder geval dichterbij brengt”, besluit de Brit.