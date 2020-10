Norris: ‘Ik kreeg gewoon kramp in mijn duimen’

Lando Norris had tijdens de race op de Nürburgring sensorproblemen. Hij moest van zijn engineer steeds na een bocht naar default 0-3 gaan. Dat vond Norris geen pretje. “Ik kreeg gewoon kramp in mijn duimen.”

Halverwege de race kreeg Lando Norris problemen met de Renault-krachtbron. Zijn engineer Mark Temple gaf hem de instructie om na iedere bocht naar default 0-3 te gaan. “Ik krijg er nog nachtmerries van”, grapt Lando Norris. “Ik moest op ieder lang recht stuk de setting aanpassen. Ik kreeg gewoon kramp in mijn duimen ervan. Ik moest wel af en toe even mijn vingers strekken, maar dacht wel de hele tijd: Ik kan het. Maar het was ontzettend zwaar”, vertelt Norris aan F1.

Lees ook: Abiteboul na podium Renault: ‘Zonder Ricciardo waren we nooit zover gekomen’

Uiteindelijk moest Lando Norris zijn auto parkeren. Punten waren zeker mogelijk geweest zelfs met de sensorproblemen, denkt hij.

“Ik had best wel een groot gat naar de coureurs achter mij en het tempo was niet zo slecht, ondanks dat ik minder vermogen had. Ik weet niet of ze mij nog hadden ingehaald, maar we hadden nog steeds de kans om punten te scoren. Uiteindelijk moest ik mijn auto aan de kant zetten. We probeerden het, maar helaas”, aldus de Brit.

Lees ook: Gasly heeft vertrouwen in Red Bull-zitje: ‘Ik zit in een goede positie’