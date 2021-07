Lando Norris zorgde tijdens de kwalificatie in Oostenrijk voor de verrassing door zich als tweede te kwalificeren. De Britse jongeling wist beide Mercedessen achter zich te houden en start morgen naast Max Verstappen op de eerste startrij. Toch was Norris vlak na de kwalificatie zelfs een beetje teleurgesteld. “Het is zelfs een beetje jammer dat ik de pole niet veroverde.”

Niet Lewis Hamilton, niet Valtteri Bottas en ook niet teamgenoot Sergio Pérez start morgen naast Max Verstappen op de eerste startrij, het is Lando Norris die plaats mag nemen op de tweede startplek. De 21-jarige Brit was tijdens de kwalificatie in Oostenrijk slechts 0.048 trager dan de Nederlander.

“Ik voel me episch. Dat was cool”, reageert Norris meteen na de kwalificatie met een brede glimlach achter zijn mondkapje. “Na vorig jaar wou ik nog een stap zetten (Norris kwalificeerde een jaar geleden als vierde, red.), maar ik heb er twee gezet. Dit geeft ons een goede uitgangspositie voor morgen. Dat was een van de beste rondjes die ik gereden heb, denk ik. Dat is een leuk gevoel.”

Voor de ogen van duizenden Oranjefans scoorde Norris zijn beste resultaat ooit in een kwalificatie. “Het is leuk met alle fans hier, iedereen in het oranje om McLaren te steunen, zeker niet Max”, grapt de McLaren-coureur. “Het is geweldig om de fans terug te hebben.”

Wat verwacht Norris van de race, na zijn vijfde plaats een week geleden? “Morgen zal niet eenvoudig zijn, maar we hebben vandaag alvast zo goed mogelijk gepresteerd.” Toch baalt Norris ook een beetje, wanneer hij verneemt dat het gat naar Verstappen slechts 0.048 bedraagt. “Het is een beetje jammer dat ik de pole niet veroverde, maar ik ben ontzettend blij met P2”, aldus de Brit.

