Norris klaagt over het harde rubber in Barcelona: ‘Had nog meer grip gehad op regenband’

Eisen de Pirelli-banden op Silverstone voor de derde week op rij een hoofdrol op? De Italiaanse bandenfabrikant nam de hardste banden mee naar Barcelona, maar niet alle coureurs lijken tevreden over die keuze. Zo omschreef Lando Norris de hardste bandensoort, het C1-compound, als ‘verschrikkelijk’ na de vrijdagtrainingen. “Iedere keer dat iemand op de harde band reed, zag hij er slecht uit.”

Pirelli koos, net als voor de eerste race op Silverstone, voor de drie hardste compounds voor de Spaanse Grand Prix. De harde band, het C1-compound, zorgt bij iedereen voor problemen volgens Lando Norris. “Die was waardeloos. Ik denk dat ik op regenbanden nog meer grip had gehad”, reageerde Norris op vrijdagavond.

Lees ook: Hamilton rekent op spannend gevecht met Verstappen tijdens de race

“Ik denk dat het voor iedereen gelijk is. Iedere keer dat iemand op de harde band reed, zag hij er slecht uit. Zodra hij dan overstapte op de softs of mediums verbeterde hij zich enorm. Ik denk dus dat het niet enkel aan ons ligt”, zegt Norris. “De balans is min of meer in orde op de zachte en de medium banden, maar zodra je de harde banden eronder zet is het verschrikkelijk.”

Volgens de Britse jongeling kunnen die problemen met het harde rubber de race opnieuw interessant maken. “We zullen proberen uit te zoeken wat ons plan wordt voor de race, maar het kan de zaken leuker maken.”

Ook McLaren-teamgenoot Carlos Sainz had op vrijdag problemen met de harde banden, al waren de problemen niet zo groot als op Silverstone. “We zien geen blaren, dus misschien is er wat meer marge met de banden. Maar we zien wel veel slijtage en oververhitting. De hardste band is zeker de minste band voor ons, er is gewoon geen grip”, vertelt de Spanjaard. “Wellicht komt dat door de hitte. Het lijkt een slopende race te worden”, voorspelt Sainz.

Lees ook: Verstappen ziet mogelijkheden op zondag: ‘Auto voelde vandaag fijn aan’