Norris: ‘Mijn mentaliteit dit seizoen is compleet anders’

Lando Norris staat na drie races vierde in de WK-stand. Na een sterk seizoensbegin in Oostenrijk beleefde de Britse jongeling een teleurstellend weekend in Hongarije. In aanloop naar zijn dubbele thuisrace blikt Norris terug op het begin van zijn tweede seizoen in de Formule 1. “Zien dat ik zo’n vooruitgang heb geboekt, geeft voldoening.”

Lando Norris scoorde tijdens de openingsrace van het seizoen zijn eerst podium, een week later finishte de McLaren-coureur als vijfde. Norris vertelt aan RaceFans hoe hij dit jaar met een andere mentaliteit het seizoen aanvatte. “Mijn mentaliteit dit seizoen is heel anders in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar probeerde ik gewoon zoveel mogelijk dingen te leren en het race per race te bekijken, terwijl ik nu beter weet wat ik kan verwachten”, legt Norris uit.

Zorgt dat ervoor dat de Brit zich nu anders gedraagt? “Ik maakt nog steeds plezier, en geniet en lach, maar tegelijkertijd besteed ik meer tijd aan het belangrijkste: racen. Ik ben wat serieuzer wanneer het nodig is. Ik denk dat dat het eerste verschil is.” Zelfs tijdens de voorbereiding op het seizoen was zijn nieuwe benadering merkbaar, stelt Norris. “Ik heb voor het seizoen veel dagen bij McLaren doorgebracht om mijn zwakke punten te verbeteren. Ik denk dat het belangrijkste van de eerste weekenden is om te zien dat de vooruitgang die ik heb geboekt, loont.”



Ondanks zijn progressie en eerste podium wil Norris niet zelfvoldaan worden. “Ik wil geen uitspraken doen en dan naar Silverstone gaan en slecht presteren. Ik zeg niet dat ik perfect ben en dat ik plots een veel betere coureur ben dan voordien. Maar ik lever dit jaar beter werk dan vorig jaar, ik presteer beter tijdens kwalificatie en ga beter om mee mijn racestrategie. Die dingen leiden tot betere resultaten, wat voldoening geeft als je mijn vooruitgang ziet.”

