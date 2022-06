Lando Norris zat in de de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan klem achter McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo en was niet happy over de boordradio, maar legt dit inmiddels – grotendeels – naast zich neer.

“Natuurlijk”, erkent hij in gesprek met F1TV, was het frustrerend dat het spel aan het eind zo over de boordradio werd gespeeld. Norris, op plaats negen, was sneller dan Ricciardo op plaats acht, terwijl zijn teamgenoot uiteindelijk zonder succes jacht maakte op Alpine’s Fernando Alonso.

Norris wilde er graag langs, leek op een teamorder aan te dringen, maar werd er niet langs gelaten en uiteindelijk gesommeerd Ricciardo niet aan te vallen. De Brit klonk er over de boordradio niet gelukkig mee, al haalde McLaren aan dat Ricciardo hem in de eerste stint had geholpen door hem niet aan te vallen terwijl hij sneller onderweg was.

“Als coureur wil je natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Zeker als het makkelijk inhalen is, zoals het voor mij op het eind leek”, legt Norris zijn radioboodschappen uit. “Daniel hielp mij eerder in de race echter ook”, erkent Norris nu, “al ging dat wellicht niet om een positie, maar het leverde wel wat seconden winst op.”

De manier waarop McLaren met teamorders en strategie omgaat, vervolgt Norris, “is wel iets dat we nog gaan bespreken.” Maar, benadrukt hij: “Ik ben niet ongelukkig met hoe het nu ging. Daniel en ik helpen elkaar, zo simpel is het. Vandaag betekende dat twee auto’s in de punten, en daar ging het om.”