Lando Norris is na zijn harde crash op Spa-Francorchamps naar het ziekenhuis gegaan om een röntgenfoto van zijn elleboog te laten maken. Dat meldt zijn team McLaren.

De jonge Brit vloog hard van de baan in Q3 van de kwalificatie op de natte Belgische baan. Norris klauterde na de crash zelf uit de auto, maar greep wel vrijwel direct naar zijn arm. Na een eerste controle in het medisch centrum van het circuit, is besloten hem ‘uit voorzorg’ in een ziekenhuis nabij een scan van zijn elleboog te laten maken.

“Verdere updates volgen te zijner tijd”, meldt McLaren daarbij. Mocht Norris gewoon mee kunnen doen, dan mag hij de race op Spa in principe als negende beginnen. Norris plaatste zich voor zijn crash door Q3 te halen immers bij de top tien. Door de gridstaf van Valtteri Bottas schoof hij nog van de tiende naar de negende plek op.

Voorwaarde daarbij is wel dat er geen reparatiewerk aan zijn auto vereist is dat de parc fermé-regels breekt. Dat laatste lijkt dan weer redelijk onwaarschijnlijk, gezien hoezeer zijn McLaren in de kreukels ligt. Als Norris door zijn crash niet kan racen, mag McLaren geen vervanger optrommelen aangezien de kwalificatie er dus al op zit.

