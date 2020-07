Norris na ‘verrassende’ P4: ‘Niet verwacht, dachten dat roze auto’s voor ons zouden staan’

Lando Norris scoorde in Oostenrijk zijn beste kwalificatieresultaat ooit. De Britse jongeling start zondag op plek vier, achter de Mercedessen en Verstappen, maar voor Albon en beide Racing Points. “We dachten dat we blij zouden mogen zijn met een 11de of 12de plaats.”

Blije gezichten in de McLaren-garage na de kwalificatie, want het team uit Woking presteerde met een vierde en achtste plaats beter dan gehoopt. Vooral achter het mondkapje van Lando Norris schuilde een brede lach. “We hebben al het hele weekend vertrouwen in de auto, maar dit hadden we niet verwacht, dat maakt het alleen maar beter”, vertelt de Brit.

“We dachten niet dat P6 erin zou zitten, we verwachtten dat de roze auto’s voor ons zouden staan”, gaat Norris verder. “We dachten dat we blij zouden mogen zijn met een 11de of 12de plaats, want tijdens de derde training lijk het allemaal erg dicht bij elkaar te zitten. Maar om dan vierde te eindigen, mijn beste kwalificatie ooit, is erg leuk”, geeft Norris toe.

Lees ook: Vettel verrast door Q2-exit: ‘We dachten dat we wel wat sneller waren’

Een goed begin van het nieuwe seizoen dus voor McLaren, maar om over een goed openingsweekend te spreken moet ook het resultaat op zondag goed zijn. “Ik ben blij, dit is een goed begin van ons jaar. Nu moeten we ervoor zorgen dat we dit morgen afmaken”, aldus Norris. De Brit lijkt meteen te weten wat hij morgen moet doen om daarvoor te zorgen. “Vorig jaar had ik hier echt een goede start, dus ik moet gewoon proberen dat te herhalen. Opschuiven (tijdens de race, red.) is niet meteen nodig, al zal ik het wel proberen. Als we een probleemloze race rijden en we veel punten scoren, dan zal ik blij zijn”, blikt Norris vooruit.

En wat met de strijd in het middenveld, waar McLaren vorig jaar ‘best of the rest’ was? “Het is pas race 1. In Barcelona leek Ferrari erg goede racepace te hebben, dat we kunnen nog niet zeggen dat de klus geklaard is. De rode en roze auto’s zijn erg snel, dus het wordt geen eenvoudige opdracht”, is Norris voorzichtig.

Lees ook: Stroll strandt op P9: ‘Goede poging, maar middenveld zit zo dicht bij elkaar’