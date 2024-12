Lando Norris is minder verbaasd dan de meeste toeschouwers van de kwalificatie in Qatar. Max Verstappen reed onverwacht de snelste tijd in Qatar, maar de McLaren-coureur was als één van de weinigen niet verrast met het tempo van zijn concurrent. “Red Bull gisteren zo langzaam zien, was een verrassing,” aldus Norris.

Lando Norris was de sterkste bolide op de grid tijdens de sprintrace in Qatar eerder op de zaterdag, maar moest tijdens de kwalificatie zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en George Russell. Vooral de snelste tijd in Q3 van de Nederlander kwam voor velen onverwacht. Norris zag als één van de weinigen de ronde van Verstappen, destijds genoeg voor pole, wel aankomen. Verstappen kreeg een paar uur na afloop van de kwalificatie een gridstraf van één plek voor het ‘onnodig te langzaam rijden’ voorafgaand aan zijn laatste snelle ronde, maar start nog altijd voor Norris.

“Red Bull gisteren zo langzaam zien was een verrassing, ze nu zo snel zien was geen verrassing. Ze zijn het hele seizoen al sterk. Om te zien waar hij (Verstappen, red.) nu staat, is ook geen schok”, legt de McLaren-coureur uit in de FIA-persconferentie na de kwalificatie.

‘Deze jongens waren gewoon beter’

Ondanks dat zijn snelle ronde niet meer opleverde dan een plek op de tweede startrij, was Norris wel tevreden met zijn laatste poging. “Mijn ronde was waarschijnlijk net zo goed, misschien zelfs beter (dan eerdere rondes, red.). Deze jongens deden het gewoon beter.”

De McLaren-coureur weet wel meteen waar de MCL38 het verliest van respectievelijk de RB20 en de W15, en waar Norris het ook zelf heeft verloren van Russell en Verstappen. “We verliezen veel op het rechte stuk vergeleken met de anderen. We hopen dat we wat terug kunnen winnen met de hoge snelheid. Maar omdat het circuit vlak is, krijgen we nooit terug wat we verliezen op de rechte stukken”, besluit de Brit.

