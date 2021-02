Norris over eerste kennismaking met MCL35M: ‘Weinig echte klachten’

Lando Norris heeft tevreden gereageerd na zijn eerste meters met de MCL35M. De Britse jongeling maakte op dinsdagochtend kennis met de nieuwe McLaren-auto op een nat Silverstone en ontdekte meteen dingen die beter kunnen. “Ik heb al wat verbeterpunten met betrekking tot het comfort en de rij-eigenschappen.”

Lando Norris kreeg vandaag op Silverstone de eer om als eerste in te stappen in de MCL35M, de eerste McLaren met Mercedes-krachtbron sinds 2014. Tijdens de filmdag, waarbij gereden wordt met demonstratiebanden en maximaal honderd kilometer mag afgelegd worden, verzamelde de Britse renstal promomateriaal, al was het ook een goede manier om te testen of alles goed werkt.

Na zijn verplichtingen op de baan verscheen Norris voor de camera van Sky Sports. “Het voelt goed om in de machine te mogen zitten waaraan iedereen zo hard heeft gewerkt”, reageerde de 21-jarige Brit opgetogen. “Mijn complimenten en dank gaan dan ook uit naar het voltallige team.”

Hoewel de omstandigheden op een nat Silverstone niet ideaal waren, genoot Norris van zijn eerste echte F1-meters van 2021. “Het was moeilijk om een goede eerste indruk te krijgen, maar het voelde gewoon weer goed om in een racewagen te zitten. Ik had hier en daar wat over- en onderstuur en daar houd ik wel van.”

Het eerste gevoel was goed, maar ook de eerste verbeterpunten werden al meteen duidelijk volgens Norris. “Het is nog vroeg. We moeten nog heel veel zaken doornemen en heel veel ronden afleggen. Ik heb al wat verbeterpunten met betrekking tot het comfort en de rij-eigenschappen, maar tot nog toe heb ik weinig echte klachten”, aldus de Brit.

