Lando Norris zou het jammer vinden als Spa-Francorchamps van de Formule 1-kalender verdwijnt. De Brit vindt dat circuits als Spa, Monza en Monaco ‘altijd op de Formule 1-kalender’ moeten staan.

Spa-Francorchamps is geliefd bij fans en coureurs, maar moet toch vrezen voor haar toekomst op de Formule 1-kalender. De Formule 1 mag maximaal 24 races per jaar organiseren en door de komst van de races in Qatar en Las Vegas en de mogelijke terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika staat niet alleen Paul Ricard op de wip, ook Spa-Francorchamps is niet gegarandeerd van een plek op de kalender.

Dat dit een optie is, leidt tot veel verontwaardiging bij coureurs. Een daarvan is Lando Norris, die ‘verdrietig’ zal zijn als Spa-Francorchamps van de Formule 1-kalender verdwijnt. “Bij veel dingen draait het tegenwoordig alleen maar om geld, dat is het probleem. Het is een business”, zegt Norris.

Of Spa-Francorchamps op een contractverlenging kan rekenen, hangt voor een deel af Zuid-Afrika. Mocht die race terugkeren, dan zou het circuit in de Ardennen hoogstwaarschijnlijk plaats moeten maken. “Het is jammer”, vindt Norris. “Spa is een van de coolste circuits van de kalender.”

“Het is een historische race voor de Formule 1”, vervolgt Norris. “Hetzelfde geldt voor Monaco. Voor zover ik weet betalen zij niet eens en staan zij op de kalender. Voor mijn gevoel horen dit soort circuits, net als Monza, altijd op de Formule 1-kalender te staan”, aldus de McLaren-coureur.

Ook Max Verstappen zou het verdwijnen van Spa van de kalender betreuren. “Het is mijn favoriete circuit”, benadrukt Verstappen. “Ze hebben er recentelijk veel aangepast. Het is een geweldig circuit in een Formule 1-auto, in elke auto eigenlijk. Het heeft veel snelle bochten en er zit een goede flow in.”

Foto: Motorsport Images