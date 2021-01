Norris over switch naar Mercedes-motor: ‘Als geheel zullen we iets beter zijn’

Lando Norris heeft er vertrouwen in dat McLaren door de overstap van Renault- naar Mercedes-motoren ‘iets beter zal zijn’. Ondanks dat de nieuwe motor moet ingepast worden in de auto van vorig jaar, zal het pakket volgens de Britse jongeling dankzij de nieuwe krachtbron beter zijn. “We krijgen meer vermogen en, even afkloppen, betere betrouwbaarheid.”

Na drie jaar samen te werken met Renault gaat McLaren dit jaar opnieuw in zee met Mercedes, dat eerder tussen 1995 en 2014 motorleverancier was van het team uit Woking. Die switch bezorgt McLaren ook een probleem. Door het bevriezen van de reglementen mogen de auto’s dit jaar amper aangepast worden en dus moet de Mercedes-krachtbron ingepast worden in een auto die ontworpen is voor een Renault-motor.

Het lijkt geen eenvoudige klus, maar Lando Norris heeft er alle vertrouwen in. “Ik denk dat we juist een beter pakket hebben”, vertelt de 21-jarige Brit in gesprek met Autosport. “We krijgen meer vermogen en we krijgen, even afkloppen, betere betrouwbaarheid. Als geheel denk ik dat we iets beter zullen zijn.”

Omdat hij natuurlijk een coureur en geen monteur of engineer is, houdt Norris een slag om de arm. “Ik ken natuurlijk niet alle details, dus er zullen zeker ook wat negatieve aspecten aan zitten. We hadden een goede relatie met Renault, we kenden elkaar goed en alles liep heel soepel dus op dat vlak zullen er wat nieuwe dingen zijn”, aldus de McLaren-coureur.

