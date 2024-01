Lando Norris ligt voor een aantal jaar langer vast bij McLaren. Er was interesse in de Brit vanuit onder andere Red Bull, maar Norris kiest er toch voor om langer bij zijn huidige team te blijven. Volgens hem zou het namelijk erg onverstandig zijn om bij Red Bull de strijd met Max Verstappen aan te gaan.

De contractverlenging van Lando Norris komt relatief vroeg. De McLaren-coureur had nog een contract tot en met eind 2025. Normaal gesproken wordt er pas in het laatste jaar van een contract onderhandeld. Maar Norris had zich in 2023 dusdanig goed in de kijker gespeeld, dat er bij McLaren wat meer druk achter kwam te zitten. Met zijn vijf podiums sinds de zomerstop deed Norris het in de tweede seizoenshelft beter dan alle andere coureurs behalve Max Verstappen. Dat maakte hem een interessante kandidaat voor de andere teams.

Echt concreet werd dat echter nooit, zo vertelt Norris aan Sky Sports. “Er zijn altijd wel gesprekken gaande, ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is. Je kijkt altijd wat de anderen kunnen bieden. Maar veel verder dan dat ging het nooit. Er wordt genoeg geschreven in de media, maar ik denk niet dat dat het beste is voor het team. Als je werkt aan een onderdeel van mijn auto en vervolgens leest dat ik banden met een ander team heb, dan is dat niet echt een fijn gevoel. Daarom hebben we dit contract ook al zo vroeg geregeld: nu kunnen we die geruchten de mond snoeren.”

Waarom niet Red Bull?

De speculatie kwam niet helemaal uit het niets. Red Bull toonde openlijk interesse in Norris. Helmut Marko zei zelfs dat het jammer was dat Norris nog tot 2025 vastlag, anders was hij de ideale vervanger van Sergio Pérez. Op de vraag waarom Norris niet naar Red Bull over wil stappen, had de Brit een duidelijk antwoord klaar.

“Als je kijkt naar afgelopen jaar, dan waren er genoeg races waarin wij het dichtst bij hen zaten. Zij hadden de meest competitieve en meest succesvolle auto uit de geschiedenis van de Formule 1. Als je bedenkt dat wij aan het begin van het jaar amper in de punten reden, dan vind ik het best indrukwekkend dat we zo dicht bij die meest succesvolle auto konden zitten. Dat bewees voor mij dat we hier bij McLaren alles in huis hebben om Red Bull uit te dagen.”

“Ik wil hier mijn eigen verhaal gaan schrijven”, vervolgt Norris. “Ik wil deel uitmaken van die reis. Natuurlijk vraag ik me altijd af wat er zou gebeuren als ik bij een ander team zit. Maar ik ben hier gelukkig, ik ben hier op mijn gemak. Ik denk dat dat noodzakelijk is als je de titel wil winnen. Dat gaat niet lukken als je plotseling naar een ander team gaat en dat binnen een jaar voor elkaar moet krijgen.”

‘Max is de beste coureur ter wereld’

Het vooruitzicht om naast Verstappen te rijden speelt daar volgens Norris ook wel een rol in. “Max is absoluut een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1, dat heeft hij inmiddels wel bewezen. Hij zit bij een team waar hij zich erg comfortabel voelt. Er is daar veel rondom hem opgebouwd. Iedereen zou er ontzettend veel moeite mee hebben om het tegen hem op te nemen, zelfs de Max van een paar jaar geleden.”

“Ik denk niet dat het een kwestie is van bang zijn”, maakt Norris duidelijk. “Ik ben nooit bang om tegen iemand te racen. Maar het komt er vooral op neer of je in staat bent om iemand meteen uit te dagen, en ik denk dat dat voor niemand zal gelden. Je hebt tijd nodig om aan je team te wennen en alles in orde te krijgen. Het is niet verstandig om dat te doen terwijl je naast de beste coureur ter wereld rijdt. Maar ik neem het graag op tegen Max. Ik genoot erg van onze duels op de baan het afgelopen jaar en kijk ontzettend uit naar de duels die we nog gaan hebben.”

