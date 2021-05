Lando Norris heeft voor zijn gevoel alles eruit geperst dat erin zat in Portugal. De McLaren-coureur pakte met een vijfde plek waardevolle punten mee in Portimão.

Norris startte in Portugal als zevende, maar bond na een goede start de strijd aan met Red Bulls Sergio Pérez. De Brit slaagde erin de Mexicaan bij de herstart te grazen te nemen in duel om P4. Na iets meer dan een handvol ronden draaide Pérez de rollen echter om, waarna Norris dus weer vijfde lag. Al moest hij er nog hard voor werken.

“Het eerste deel van de race ging het er hard aan toe, met veel wiel-aan-wiel duels”, verhaalt Norris in de YouTube-show F1 Live van de Formule 1 zelf. Het duel met Alpine’s Esteban Ocon in de openingsronde was vooral leuk – en belangrijk, zo vertelt Norris. “Want in het begin is het altijd belangrijk om plekken te winnen.”

Behalve met Pérez en Ocon had Norris het in de eerste helft van de race ook nog aan de stok met Ferrari’s Carlos Sainz, vorig jaar nog zijn teamgenoot bij McLaren. Na de stops nam Charles Leclerc wat dat betreft het stokje over van zijn Ferrari-teamgenoot. “Hij was erg snel. Dat maakte het lastig, maar het was ook erg leuk”, zegt Norris.

Al met al spreekt Norris van een goede dag voor McLaren, met teamgenoot Daniel Ricciardo die ook twee punten meeneemt uit Portugal. “Het is goed om hem in de punten te zien. Helaas konden we niet met z’n tweeën een strategisch spelletje spelen, maar ik weet zeker dat we de komende races allebei om goede punten kunnen knokken.”

