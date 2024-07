Lando Norris is het er helemaal niet mee eens dat hij niet hard genoeg racet in de Formule 1. De Brit kreeg deze kritiek na zijn gevecht met Max Verstappen in Oostenrijk. Norris denkt echter helemaal niet dat zijn vriendelijkheid buiten de baan ook maar enigszins van invloed is op zijn rijden.

Norris is tegenwoordig vaak aan de voorkant van het Formule 1-veld te vinden, en strijdt bijna elke race mee om de overwinning. De Brit kreeg na de Grand Prix van Oostenrijk de kritiek niet hard genoeg te racen, toen zijn vele inhaalpogingen op Max Verstappen mislukte. De Brit ziet dat zelf helemaal niet zo, en is alle negativiteit over zijn rijden zat.

“Ik respecteer en accepteer wat mensen zeggen, maar ik weet hoe ik denk en ik weet hoe ik het moet doen”, vertelt Norris, aan Motorsport Week. “Ik denk dat ik dat beter doe dan 99 procent van de andere mensen. Ik kan zeggen en denken wat ik wil en ik kan dat voor mezelf beter dan wie dan ook. Dus vanuit dat oogpunt maakt het me niet uit wie er negatief over me praat.”

‘Ik ben een goede jongen’

De eenmalige Grand Prix-winnaar maakte ook gelijk korte metten met het idee dat zijn vriendelijkheid buiten de auto zijn kansen op de baan in gevaar brengt. “Ik ben een goede jongen en ik probeer op elke mogelijke manier respectvol te zijn. Maar dat heeft niets te maken met wat er op de baan gebeurt”, legt Norris uit. “Als ik zou willen, zou ik nog veel meer een eikel kunnen zijn en me zo gedragen. Maar dat hoef ik niet, dat wil ik niet.”

McLaren verspeelde de afgelopen races door dubieuze strategische beslissingen een aantal kansen om de overwinning te pakken. Ondanks het gebrek aan ervaring binnen zijn team om mee te strijden voor de winst, voelt Norris zich beter dan ooit in de McLaren-auto. “We hebben een paar lastige races achter de rug met geen ideaal einde. Maar ik denk dat we ons als team zelfverzekerder voelen dan ooit. We doen zoveel dingen goed, zoals ik al vaak heb gezegd. We zijn bijna het best presterende team van de afgelopen twee maanden”, sluit Norris positief af.

