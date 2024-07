Oscar Piastri maakt zich nog geen zorgen over McLarens aanhoudende pech met hun motorhome. Het team kan voor de tweede keer in vier races tijd reparaties uitvoeren aan hun verblijf in de paddock, maar volgens de Australiër heeft het geen effect op de prestaties. Piastri wijst er zelfs op dat Lando Norris juist een hele goede prestatie neerzette, toen het motorhome in Barcelona beschadigd raakte.

Nadat er eerder al tijdens het Grand Prix-weekend in Barcelona brand uitbrak bij het motorhome van McLaren, houdt de pech van het team nu ook in Hongarije aan. Een zware storm zorgde ervoor dat het dak van het gebouw afwaaide. Piastri maakt zich er echter niet al te veel zorgen om.

“De laatste keer dat we pech hadden met het motorhome, toen er brand uitbrak, pakte Lando (Norris, red.) polepositie. Dus misschien is het een goed teken”, grapt de jonge Australiër tijdens de persconferentie. “Het verandert echter niet zoveel voor ons. Helaas, hebben we het al eerder meegemaakt, dus misschien is het juist wel een slecht teken. Zeker een teken dat we een ander motorhome moeten regelen.”

McLaren mist nog ervaring

Niet alleen pech met de accommodatie plaagt de McLaren-renstal, het Britse team kende de afgelopen race ook een reeks aan gemiste kansen. Piastri geeft eerlijk toe dat een aantal verkeerde inschattingen in Silverstone beide McLaren-coureurs van de winst hielden. Volgens de coureur kwam dat door het gebrek aan ervaring binnen het Britse team. “We strijden tegen teams die al langer in deze positie (aan de voorkant van het F1-veld, red.) zitten. Voor ons team is het al even geleden. Het is natuurlijk geen excuus, maar we hebben gewoon minder ervaring.”

McLaren verandert daarom voorlopig nog niet van plan van aanpak. “Voor het merendeel heeft het prima voor ons gewerkt”, aldus Piastri. “Natuurlijk hebben we wel wat dingen geleerd intussen, maar ons plan van aanpak werkt wel. Het is fijn om al zo dicht bij een overwinning te zijn, maar met een grid die zo dicht op elkaar zit, is het gewoon niet makkelijk.”

