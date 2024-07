Oscar Piastri voelt nog niet de druk om zo snel mogelijk een overwinning te pakken. Teamgenoot Lando Norris reed eerder dit jaar als eerste over de finishlijn in Miami. De Australiër hoeft echter niet per se zo snel mogelijk het trucje van zijn teamgenoot te herhalen. Voor Piastri zou namelijk nu een overwinning minder euforisch aanvoelen.

McLaren pakte dit jaar met Lando Norris in Miami al een overwinning, en Oscar Piastri hoopt dat het ook gauw zijn beurt is. De Australiër eindigde in Monaco en Oostenrijk al twee keer als tweede, maar zou graag binnenkort een treetje hoger op het podium staan. “Het is al een paar keer kantje boord geweest”, vertelt Piastri, tegenover SpeedCafe.

Piastri denkt dat een Grand Prix-overwinning ‘ongelooflijk’ zou zijn, maar voelt nog niet de druk om deze gauw te pakken. “Er is niet echt, denk ik, de druk of de urgentie (om een race te winnen, red.),” legt de man uit Melbourne uit. “Veel mensen zeggen ‘los dit probleem zo gauw mogelijk op’ of iets dergelijks. Voor mij is dat hoe een overwinning nu zou voelen.”

De Australiër vindt het daarom niet erg dat hij nog geen overwinning heeft kunnen pakken. Piastri denkt dat het moment dan alleen als een opluchting had gevoeld, en niet euforisch. “Vooral in Oostenrijk, maar ook op Silverstone, was ik teleurgesteld dat ik (de overwinning, red.) miste. Dat was echter niet vanuit het oogpunt van ‘verdomme, dat had ik graag van me af kunnen gooien’. Het was meer alsof we een kans hadden om een F1-race te winnen en dat is niet gelukt.”

‘Iets waar ik als kind al van droomde’

Het lijkt er echter op dat een raceoverwinning voor de jonge Australiër slechts een kwestie van tijd is. Piastri droomt alvast een beetje van het moment. “Het wordt natuurlijk heel speciaal,” aldus de McLaren-coureur. “Het seizoen is zo compact en snel dat ik eerlijk gezegd denk dat het (euforische, red.) gevoel waarschijnlijk vrij snel weg is, zodra je naar het volgende weekend gaat. Maar het zou heel bijzonder zijn en het is iets waar ik als kind al van droomde.”

