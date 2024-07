Oscar Piastri weet inmiddels al geruime tijd dat de MCL38 hem zijn eerste overwinning in de Formule 1 kan bezorgen. Na een aantal finishes in de top drie en heel veel WK-punten droomt de jonge Australiër nog altijd van de bovenste trede van het podium. Piastri weet dat hij nu moet profiteren van de snelheid van McLaren, mits het team geen fouten meer maakt.

LEES OOK: Complimenten voor Oscar Piastri: ‘Over een paar jaar wereldkampioen’

“Ik denk dat we zeker klaar zijn voor een overwinning,” zei Oscar Piastri in aanloop naar de GP van Hongarije. “Het goede, maar tegelijkertijd ook het slechte nieuws is dat er altijd iets anders in de weg zit. In Silverstone maakten we duidelijk een verkeerde bandenkeuze, in Imola hadden we een probleem met verkeer tijdens de kwalificatie. En over de kwalificatie in Oostenrijk kunnen we beter zwijgen”, doelde hij op de track limits die zijn bliksemsnelle ronde ongeldig maakten.

“Ik denk dat het goed is dat het niet steeds dezelfde fout of vergissing is geweest”, legde Piastri uit. “Ik heb nu het gevoel dat er aan beide kanten van de garage een paar goede kansen zijn geweest waarop we de race hadden kunnen winnen. Het moeilijkste gedeelte hebben we immers onder de knie – we hebben een ongelooflijk snelle auto. Nu moeten we daar alleen nog van profiteren.”

LEES OOK: Zak Brown ziet titelkansen groter worden: ‘Hangt allemaal van Pérez af’

Constructeurstitel

Ondertussen heeft McLaren-CEO Zak Brown de blik op de constructeurstitel gericht. De Amerikaan weet dat er dankzij de matige resultaten van Sergio Pérez kansen liggen voor zijn team. Ook Oscar Piastri denkt dat Checo kansen creëert voor de Britse renstal. “Pérez’ vormdip helpt ons zeker in het kampioenschap”, zei hij. “Alleen Max (Verstappen, red.) vecht eigenlijk tegen ons. En wanneer je twee auto’s vooraan hebt in plaats van één, liggen er natuurlijk meer mogelijkheden.”

Waar Pérez in de afgelopen zes Grands Prix slechts 21 WK-punten verzamelde, ging Piastri er in hetzelfde tijdsbestek met 83 punten vandoor. De vraag blijft of de 23-jarige Australiër zijn goede seizoen kan bekronen met zijn eerste zege in de Formule 1. In Hongarije zal hij het ongetwijfeld weer proberen.

Heel wat coureurs hebben hun eerste overwinning in Hongarije behaald:

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)