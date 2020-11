Norris tevreden met negende startplek: ‘Klinkt erger dan hoe het voelt’

Lando Norris zegt dat McLaren tevreden mag zijn met de kwalificatie op Imola. Norris zal de Grand Prix van Emilia Romagna vanaf de negende plaats aanvangen terwijl teamgenoot Carlos Sainz achter hem start. Volgens de Brit had de kwalificatie ‘veel erger’ gekund en klinkt de negende plek ‘erger dan hoe het voelt’.

“Ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn”, zegt Norris. “Het had veel erger gekund. We hebben het goed gedaan. We hadden gewoon een degelijke afstelling nodig en we hadden het vertrouwen dat we deze verbeterd hadden ten opzichte van de vrije training. De auto voelde goed. Ik voelde me gedurende de hele kwalificatie zelfverzekerd, al was het wel tricky vanwege de lagere temperaturen. Het was daardoor lastig de banden goed te laten werken. Maar toen dat lukte was de auto goed. Het was alleen te lastig om een rondje aaneen te rijgen. Negende klinkt erger dan hoe het voelt. We staan voor veel van onze concurrenten dus dat is goed”, aldus de Brit.

Lees ook: Bottas verslaat Hamilton in strijd om pole op Imola, Verstappen derde

Het zou voor McLaren een positieve dag kunnen worden aangezien beide Racing Points en Renault-coureur Esteban Ocon achter ze starten, terwijl die teams strijden om de derde plaats bij de constructeurs. “Dat kan”, stelt Norris vast. “We moeten er alleen voor zorgen dat we het tot de finish halen zonder schade. We zullen pushen. Het voelde vandaag alsof er nog meer in de auto zat, dus we zullen naar de data kijken en het meeste eruit halen voor de race.”

“Drie tienden zoals Daniel (Ricciardo, red.) of Pierre (Gasly, red) voelt als een stap te ver, maar één of twee tienden moet lukken, maar drie is te veel. We zullen proberen wat posities te pakken en als de jongens die achter ons moeten blijven dan pakken we meer punten, maar we zullen wel zien”, besluit hij.

Lees ook: Helmut Marko lijkt rijderskoppel Alpha Tauri voor 2021 al te verklappen