Lando Norris heeft tijdens de aankomende GP van Las Vegas een duidelijke opdracht; Max Verstappen achter zich houden. Alleen dan maakt hij nog kans op de titel bij de coureurs. Voorlopig is de Brit echter niet tevreden over de omstandigheden in Nevada. Zoekend naar grip had hij meer verwacht van de eerste vrije trainingen in zijn McLaren, al verliep het voor Verstappen eveneens moeizaam.

“Het ging niet fantastisch,” concludeerde Lando Norris na de eerste trainingssessies in Las Vegas. Tijdens VT1 en VT2 noteerde hij respectievelijk de derde en tweede tijd. “Ik denk dat de ronden met weinig brandstof wel in orde waren, maar de longruns waren echt schokkend. Dat zijn dus wel zaken waar we naar moeten kijken.” Opvallend genoeg zei concurrent Max Verstappen precies het tegenovergestelde. Hij betreurde een gebrek aan snelheid over één snelle ronde.

“De dingen waar we nu tegenaan lopen, zoals bandenslijtage aan de voorwielen en dat soort zaken, daar ben ik gewoon niet zo goed in”, vervolgde Norris. “Ik heb daar altijd moeite mee gehad. Gelukkig hebben we nog voldoende tijd om dat op te lossen.” Ondanks de relatief goede resultaten op donderdagavond is de 25-jarige Brit dus nog niet overtuigd. “Het is een beetje dubbel,” zei hij. “We zijn goed met weinig brandstof, maar we hebben moeite met veel brandstof aan boord.”

Titelstrijd

Op de vraag of Norris slechts kleine aanpassingen moet doen om de schade te beperken, reageerde hij twijfelend. “Als ik het antwoord daarop wist, zou ik het meteen toepassen,” aldus de McLaren-coureur. “Maar dat is voor mij nooit gemakkelijk geweest – ik heb eigenlijk altijd moeite gehad met kleine aanpassingen. Op dit moment moet ik me gewoon focussen op de longruns met veel brandstof aan boord.” Het gebrek aan grip speelt Norris duidelijk parten, wat hem deed besluiten dat hij ‘met een straatauto sneller was geweest’ in Las Vegas.

Als hij zijn Nederlandse rivaal wil dwarsbomen, zal Norris minimaal drie punten meer moeten scoren dan Verstappen. Als het verschil na de race in Nevada immers geen negenenvijftig punten bedraagt, kan de Brit rekenkundig gezien geen kampioen meer worden. Om drie punten in te lopen, moet Norris eigenlijk altijd vóór zijn concurrent eindigen.

