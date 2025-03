De eerste ronde van de sprintrace in China levert, in tegenstelling tot de Grand Prix van Australië, geen uitvallers op. Lando Norris kleurde echter net buiten de lijntjes: hij kwam op het grind terecht en viel van de zesde plaats terug naar de negende.

Lando Norris moet een positie terugwinnen om in de punten te eindigen. Opvallend was dat Leclerc, gestart vanaf P4, Oscar Piastri bij de start onder druk zette, maar uiteindelijk werd ingehaald door Russell. Een andere grote verliezer is Alexander Albon, die van P9 terugviel naar P11. De grote winnaar is Yuki Tsunoda, die vanaf P8 oprukte naar P6.

