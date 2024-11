Lando Norris heeft in de laatste meters van de sprint in Qatar de overwinning aan teamgenoot Oscar Piastri overgelaten. De Brit onthult dat hij behalve zijn eigen race-ingenieur niemand bij McLaren vooraf op de hoogte had gebracht van zijn plan. Norris’ race-ingenieur Will Joseph vond het helemaal geen goed idee van zijn coureur. “Hij zei toen dat ik het niet moest doen”, vertelt de McLaren-coureur.

Het was een verwarrend moment aan het einde van de verkorte race op het Lusail International Circuit. Raceleider Lando Norris remde hard af, zodat teamgenoot Oscar Piastri als eerste over de finishlijn kon rijden. George Russell, die op de hielen zat van beide McLaren-coureurs, kon daarbij geen roet in het eten gooien. Norris negeerde met zijn actie teamorders van McLaren om Piastri niet voorbij te laten, maar de coureur onthult nu dat hij al voor de sprint van plan was om dat toch te doen.

“We hebben het er eigenlijk niet echt over gehad”, legt de Brit uit in de FIA-persconferentie na de sprint. “Ik hoefde het niet te doen.” Norris had zijn plan binnen zijn McLaren-team ook niet aan de grote klok gehangen. “Alleen mijn race-ingenieur wist het. Ik zei toch hem dat als er een gat was, ik het ging doen. Mijn engineer zei toen dat ik het niet moest doen.”

Het gat naar George Russell was op de finishlijn zelfs minder dan drie tienden, waardoor de actie van Norris wel eens verkeerd had kunnen aflopen. Toch staat de McLaren-coureur nog altijd achter zijn besluit. “Oscar heeft me geholpen in mijn titelgevecht met Max. En ik wilde hem vandaag terugbetalen. Niemand van ons is blij met het winnen van een sprint, en we zijn ook niet te trots op een zege op te geven. Geen van de andere teams had dit zo gedaan.”

Ook Piastri verrast

Ook Oscar Piastri ziet het cadeautje van zijn teamgenoot als een voorbeeld van de goede samenwerking binnen Mclaren. De Australiër is daarom niet verrast dat Norris hem voor wilde laten gaan, maar wel dat de Brit dat lukte met Russell in het kielzog.

“Ik wist dat het kon gebeuren, maar ik was verrast dat, met George op nog geen halve seconde achterstand, dat het ook echt gebeurde”, reageert de Australiër. “Het laat echt de eerlijkheid en het teamwerk binnen ons team goed zien. Het maakt niet uit voor de punten (in het constructeurskampioenschap, red.), en het laat zien dat er geen ego’s zijn binnen ons team.”

